El alcalde de Cabra se arranca a bailar por rumbas en el homenaje al pueblo gitano

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, sacó su lado más flamenco durante el acto de homenaje al pueblo gitano, celebrado el pasado sábado 28 de noviembre en el teatro El Jardinito de esta localidad cordobesa. Tras la ceremonia oficial, el alcalde de Cabra se animó a bailar la popular canción Quién te va a querer de La Niña Pastori. Un momento espontáneo que sorprendió a los presentes.

El acto, al que asistió gran parte de la Corporación Local, conmemoraba los seis siglos de presencia del pueblo gitano en España. Según ha explicado el Ayuntamiento en sus redes sociales, se trató de “un encuentro dedicado a la cultura, la memoria y la convivencia, con el que el Consistorio ha querido poner de relieve la riqueza que el pueblo gitano aporta a nuestra ciudad y a la historia de nuestro país”.

Homenaje a Julián Córdoba y Araceli Porras

Durante la ceremonia se homenajeó públicamente a Julián Córdoba Montero, más conocido como Juli Córdoba, y a Araceli Porras Soto, considerados por su trayectoria en la preservación y difusión de la cultura gitana. Además, se valoró su continuo esfuerzo por promover un auténtico ambiente de convivencia y fraternidad en el municipio.

Tras el acto, se ofreció un pequeño cóctel en uno de los espacios del teatro. Fue entonces cuando Fernando Priego, —al más puro estilo de Antonio Canales—, se lanzó a bailar, —a su manera—, una de las rumbas más emblemáticas del flamenco: “Quién te va a querer, así como yo; quién te va a querer…”. Todo ello, al compás de palmas, cante y jaleo de los asistentes, un gesto que muchos interpretaron como una muestra más de su cercanía y afecto hacia la comunidad gitana.

El vídeo del alcalde bailando, grabado por una espectadora y difundido en TikTok, supera ya las 30.000 reproducciones, convirtiéndose en una de las escenas más comentadas del fin de semana en la localidad. Por lo tanto, con este inesperado éxito, solo queda una pregunta en el aire: ¿Será este el final de la aventura flamenca de Fernando Priego; o volverá a dejarse ver estas navidades bailando y cantando en Cabra junto a los Mochileros de Gaena?