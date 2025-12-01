Puente Genil inmortaliza al cantaor Juan Hierro con un busto en uno de sus rincones más flamencos

El busto dedicado al cantaor Juan Hierro ya luce en uno de los rincones con más sabor flamenco de Puente Genil, gracias a una iniciativa de la Asociación Amigos de Puente Genil y la familia del artista. La escultura se descubrió el pasado sábado, y está ubicada en la calle Angelita Martín Flores, esquina con calle Pósito. Se trata de un busto en bronce realizado por el escultor andaluz José María Serrano Carriel. Una original representación del artista en su momento de auge, con el habitual sombrero y una sonrisa pícara que busca una respuesta del espectador. El enclave reúne la esencia flamenca y de la vida del cantaor, cerca de su casa, en el número 27 de la calle Angelita Martín, y de la Casa Grande, en la que vivió Fosforito.

El acto inaugural fue conducido por Juan Ortega Chacón, y contó con la presencia del alcalde, Sergio Velasco; el presidente de la Asociación Amigos de Puente Genil, Álvaro de la Fuente; el nieto del distinguido, Emilio García, y el autor de la obra, José M. Serrano. Asimismo, asistieron el director de la cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba (UCO), David Pino, así como el concejal de Presidencia, Javier Villafranca; la edil de Cultura, María Delgado, y el portavoz socialista, José A. Gómez.

El legado de un gran cataor flamenco

El nieto del cantaor, Emilio García, ha donado ya al ayuntamiento todo el legado de su abuelo que ha ido recopilando minuciosamente durante cuarenta años. Ahora, con el descubrimiento de este monumento cumple con el deseo de su abuelo de dar al pueblo lo que es del pueblo. El nieto ha donado el azulejo que reza junto al monolito, una obra de Javier Aguilar, y en el que se recoge la siguiente frase de Agustín Gómez sobre el maestro "El terciopelo de su voz es una caricia inigualable para el oído".

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, se refirió al monumento como una muestra que "devuelve la esencia y la genialidad de un cantaor trascendental" y se refirió a Hierro como un ejemplo "del amor a Puente Genil encarnado en su garganta".

La escultura, algo más de un busto, encierra muchas capas y una originalidad; en la espalda, se recoge a Jesús Nazareno, del que Hierro fue un fiel devoto.

Un referente flamenco

Juan García Ruiz, conocido artísticamente como Niño Hierro, nació el 10 de noviembre de 1899 en Puente Genil, Córdoba, y falleció el 18 de octubre de 1987 en la misma localidad. Fue un destacado cantaor de flamenco y, junto a su hermano Manuel, renovador de la saeta cuartelera de Puente Genil.