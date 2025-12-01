Puente Genil busca recursos para convertir el edificio de El Silo en un espacio de energías renovables

Convertir el edificio de El Silo de Puente Genil en un gran espacio que funcione a modo de central de energías renovables. Ese es el objetivo que busca el Ayuntamiento de Puente Genil que ha concurrido a la convocatoria de subvenciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, destinadas al desarrollo de acciones orientadas al impulso de la Agenda 2030 en las entidades locales. En concreto, el proyecto presentado por el Consistorio está dotado con un importe de 300.000 euros y tiene un carácter estratégico, puesto que permitiría implementar una novedosa iniciativa, a escala local, de sensibilización sobre la importancia del desarrollo sostenible.

Fue en octubre de 2024 cuando la Junta y el Ayuntamiento suscribieron el acuerdo de cesión de uso de las instalaciones del El Silo al Consistorio pontanés por un periodo de 30 años, para el desarrollo de las finalidades solicitadas por este en su escrito de petición, como la conversión del inmueble en centro expositivo, vivero de empresas y oficina de turismo, además de la posibilidad de aprovechamiento que ofrece en altura para la instalación de energías renovables.

Una demanda del Ayuntamiento para contar con El Silo que data del 2021

La petición del Ayuntamiento para contar con estas instalaciones se remonta al año 2021, al tratarse de un edificio que destaca por su buena ubicación y enormes posibilidades.

El Silo se ubica en una parcela de 1.700 metros cuadrados situada en la calle Montalbán, con una zona edificada de unos 400 metros cuadrados a los que hay que añadir otros 200 metros cuadrados pertenecientes a la nave anexa. “Nuestra idea era la de desarrollar un proyecto que se acomodase a las posibilidades de uso acordadas”, recordó el alcalde, Sergio Velasco, quien ha mostrado su confianza en que este proyecto pueda contar con la dotación económica adecuada para su desarrollo y puesta en marcha.