Lucena iluminará la Navidad con 1,5 millones de puntos de luz y 300 arcos en plazas y barrios

El inicio del puente festivo, al comienzo de diciembre, por los días de la Constitución Española y la Inmaculada Concepción, encuadra la inauguración de la decoración y el alumbrado navideño en Lucena. Con el mismo modelo implantado desde 2023, la concesión del nuevo contrato a la empresa Mata Electricidad propicia la renovación del 90% de la ornamentación lumínica, con 1,5 millones de puntos de luz led, en el casco urbano, y hasta 300 arcos desplegados en diferentes lugares del viario público.

El Ayuntamiento gestiona un presupuesto de 50.000 euros, con la coordinación del área de Fiestas. La edil de Fiestas, Araceli Rodríguez, ha destacado este lunes, justo debajo de la gran bola situada en el centro de la Plaza Nueva, que "se ha mejorado muchísimo la iluminación", citando como ejemplos del incremento de la potencia del montaje aéreo las rotondas, plazas y algunos entornos como la avenida del Parque y la Plaza del Cristo de La Sangre. El Paseo del Coso alberga un árbol gigante en su fuente principal y el clásico ángel, con mayor altura, regresa al Llanete de San Francisco.

Inauguración oficial del alumbrado especial de Navidad en Lucena

Un concierto de la Escuela Municipal de Música y Danza abrirá, este viernes, a partir de las 20.00 horas, el acto de inauguración oficial del alumbrado. A su término, acontecerá la primera sesión del espectáculo de luz y sonido, con diferentes motivos navideños, en la Plaza Nueva y, finalmente, actuará en directo el afamado grupo Raya Real. El Portal de Belén permanece delante del Ayuntamiento.

El Consistorio refuerza, especialmente, la programación infantil, adelantándola al inicio de la segunda quincena de diciembre con más de 40 actividades focalizadas en el Paseo de Rojas, basadas en los ámbitos lúdico, de inclusión, reciclaje y creación de postales y bolas de Navidad. Además, hasta 11 atracciones de feria se distribuyen en este espacio público.

Mercado navideño en el Paseo del Coso

Otro de los emplazamientos de mayor repercusión se corresponde con el Paseo del Coso. Entre los días 12 y 14, el calendario anuncia un mercado navideño, con ludoteca, buzón real o títeres de hilo.

La agenda, con fuerte impacto musical, combina en la jornada del 20 de diciembre la Papanoelada Motera y el concierto de Fran Ocaña en la Plaza de Archidona. En Nochebuena, al mediodía, se reedita el tardeo con una zambomba protagonizada por artistas locales y, nuevamente, perdura el concepto del cotillón familiar el 27 de diciembre, en el Paseo de Rojas.

Impulso al comercio local de Lucena

Desde el Centro Comercial Abierto diseñan un repertorio propio de propuestas con la finalidad de “impulsar el consumo en el comercio local”, apuntaba el presidente, Vicente Briones, a través de un punto de información itinerante desde la Plaza Nueva, con personajes de animación; sorteos con 2.000 euros en premios para los clientes; y concurso de escaparates; aparte de la colaboración prestada en la Ruta Belenística.

Por último, el alcalde, Aurelio Fernández, acentuó el incremento de la capacidad de estacionamientos en la localidad, con más de 1.000 plazas en los aparcamientos disuasorios. De otro lado, defendió la apertura oficial de la campaña en diciembre porque "cada cosa tiene su fecha y esta es ideal, aunque en otros sitios se adelante casi a la festividad de los Santos", después de las acciones de los Bonos Consumo y Black Friday, para terminar “con la mejor Cabalgata de Andalucía”, el día 5 de enero.