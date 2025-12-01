Junta, empresarios y alcaldes de los pueblos del Guadajoz, en Córdoba, reclaman capacidad eléctrica en la comarca

El delegado de Economía de la Junta, el presidente de CECO, los alcaldes del Guadajoz, la Mancomunidad y el Grupo de Desarrollo Adegua han firmado en la sede de Uneba una declaración institucional de apoyo a la ampliación de la red eléctrica en la comarca. Una declaración que recoge que la provincia de Córdoba, y especialmente la zona del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba, arrastra desde hace años un "importante déficit en materia de infraestructuras energéticas, lo que limita su capacidad de desarrollo industrial, su competitividad económica y la implantación de nuevas iniciativas empresariales ligadas a las energías renovables, la industria y la innovación". Por lo que se considera “prioritario incluir la apertura de la línea de transporte Cabra-Guadame 1 de 400kV de la red de transporte propiedad de REE en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica en el horizonte 2026”. Esta apertura "posibilitará la llegada de inversión privada que desarrollará la siguiente infraestructura, lo que supondrá una mejora sustancial de la situación actual para la comarca".

Antonio Díaz, presidente de CECO, indica que la declaración viene a “constatar la falta de potencia eléctrica total que existe en la zona del Guadajoz-Campiña Este”. Por lo que se unen para reclamar la falta de esa línea de 400 KV que no se ve reconocida por parte de Red Eléctrica Española y el Ministerio de Transición Ecológica para la próxima programación de 2026-2030. “Lo que queremos primero es hacerlo y poner de manifiesto ante la opinión pública y luego introducirlo en las alegaciones que presentaremos tanto la Junta de Andalucía, como la Diputación, la Confederación de Empresarios y la Cámara de Comercio antes de que finalice el plazo reclamando que se reconozca esta necesidad imperiosa para el desarrollo económico y empresarial de la zona”.

Por su parte, el delegado de Economía e Industria de la Junta de Andalucía, Agustín López, destaca que se trata de reivindicaciones de todos los estamentos de la provincia de Córdoba, tanto públicos como privados, “con una demanda unánime y clara y es que esta provincia necesita electrificación”. Ya que la necesidad de electrificación y capacidad y potencia eléctrica “no es solo porque se instalen aquí proyectos renovables, ni es solo para exportar energía, lo que queremos es que con el despliegue de renovables y con el despliegue de estas formas de proyectos fotovoltaicos renovables, podamos importar industria”. Añade que esta declaración institucional es muy importante porque pone de manifiesto la "falta de recursos que tenemos en la provincia de Córdoba y queremos que en la planificación eléctrica se reconozcan proyectos de Red Eléctrica Española para que se implante en la provincia de Córdoba". “Unas peticiones que vienen refrendadas por proyectos empresariales que viene empujando y que necesitan esta capacidad eléctrica”, porque “necesitamos capacidad eléctrica para acoger proyectos empresariales”.

La presidenta de Adegua y alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, ha insistido en que el Guadajoz “necesita infraestructura eléctrica y sobre todo que en la planificación eléctrica del horizonte 2030 se recoja la necesidad que tiene esta comarca de acceso a la línea de alta capacidad de 400 KV Cabra-Guadame”. Porque, explica, es una cuestión que “no requiere ninguna inversión por parte del Ministerio de Transición Ecológica y que solamente necesita señalarse en ese documento de planificación eléctrica para que los posibles inversores tengan la tranquilidad suficiente de que pueden tener acceso a esa línea eléctrica y por tanto pueden tener la potencia eléctrica necesaria para desarrollar su inversión en este territorio”. Añade, además, que “somos un territorio pequeño, pero tenemos una gran riqueza tanto patrimonial como histórica y cultural, con una fuerte base de la economía que es la agricultura y el sector del olivar”, pero en el contexto actual de globalización y de cambios mundiales, la agricultura "expulsa a muchas personas" del campo por la mecanización y el cambio climático y “es necesario diversificar la economía con el turismo y también con la industrialización de la comarca”. “Los alcaldes entendemos que el Guadajoz tiene posibilidades de industrialización y que no se le puede hurtar por falta de potencia eléctrica”.