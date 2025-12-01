La Junta aprueba definitivamente el PGOU de Fernán Núñez, que delimita y regula las Huertas del Duque

La Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba (CTOTU) ha aprobado definitivamente el documento técnico de subsanación del Plan General de Ordenación Urbanística de Fernán Núñez. Según informa la Junta en una nota de prensa, la aprobación definitiva del PGOU permite establecer la regulación del Área de Oportunidad Productiva delimitada por el Plan de Ordenación Territorial del Sur de Córdoba, así como la delimitación y ordenación del Hábitat Rural Diseminado Huertas del Duque.

Los suelos correspondientes al Área de Oportunidad Productiva se clasifican en el nuevo PGOU como Suelo Urbanizable de uso Industrial y se estructuran en dos sectores. El sector SUB-S-I1, con una superficie de 435.545 metros cuadrados y 18.275 metros cuadrados destinados a Sistema General de Espacios Libres, se orienta a actividades industriales, logísticas y comerciales, excluyendo el uso residencial. Su desarrollo requerirá la redacción de un plan parcial, la aplicación del Sistema de Compensación y la realización de estudios específicos, entre ellos el análisis de inundabilidad de los arroyos de las Terrazas y Ventogil y la definición de la conexión viaria desde la antigua N-331.

El sector SUB-NS-2, con 444.369 metros cuadrados, queda configurado para un desarrollo a más largo plazo, mediante un Plan de Sectorización y un posterior Plan Parcial que garantice, entre otros aspectos, la continuidad de la Vía Pecuaria Vereda de Córdoba.

Inventario de asentamientos urbanísticos

Junto a ello, el inventario de asentamientos urbanísticos del PGOU ha identificado el Hábitat Rural Diseminado Huertas del Duque, que se clasifica como Suelo No Urbanizable bajo la categoría de Hábitat Rural Diseminado. Este ámbito, con una superficie aproximada de 53,4 hectáreas, conserva una estructura agrícola histórica vinculada directamente a la historia del municipio y a la figura del Duque de Fernán Núñez. La ordenación propuesta pretende asegurar la protección de su estructura tradicional, compuesta por Tablas, Zanjas y Asientos, así como de sus valores agrícolas y paisajísticos. En estos suelos se admite la vivienda unifamiliar vinculada a actividades agrícolas, forestales o ganaderas, siempre que se garantice la preservación de la naturaleza de este tipo de suelo y se evite la generación de nuevos asentamientos.