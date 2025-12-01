Navidad en la provincia
Jauja celebra diez años de su belén viviente con novedades y más de cien vecinos implicados
La recreación navideña se celebrará los próximos días 5 y 6 de diciembre
La pedanía de Jauja se prepara para celebrar la décima edición de su belén viviente, una cita cultural consolidada que cada Navidad atrae a numerosos vecinos y visitantes en torno a la tradición, la ambientación histórica y la participación vecinal, según informa el Ayuntamiento de Lucena.
Bajo el lema De Jauja a Belén, este proyecto continúa creciendo dentro del programa navideño impulsado por el Consistorio. Las representaciones tendrán lugar los días 5 y 6 de diciembre en la plaza de la Iglesia de San José, con pases a las 18.30 y 20.00 horas.
Esta edición incorpora nuevas escenas, diálogos actualizados y un recorrido renovado para sorpresa del público asistente. Más de un centenar de personas darán vida a los diferentes personajes del belén, además de participar colectivos locales como el Coro Nuestra Señora del Rosario, el Grupo de Baile Mari Ángeles Estepa, asociaciones de mujeres y puestos artesanales con gastronomía típica navideña.
Proyecto colaborativo
Para la puesta en escena del belén viviente, el Ayuntamiento y la Fundación Tierras de José María El Tempranillo, trabajan de manera coordinada con colectivos locales y vecinos participantes, lo que convierte a este belén viviente en un proyecto comunitario y colaborativo.
Como en años anteriores, los beneficios obtenidos se destinarán a fines benéficos y a la mejora del propio proyecto, reforzando el compromiso social con el que nació esta iniciativa.
