Pleno municipal
Hornachuelos solicita a la Junta de Andalucía la declaración de Municipio Turístico
El Ayuntamiento aprueba pedir la distinción, respaldada por un expediente técnico que acredita más de 23.000 visitas
El Ayuntamiento de Hornachuelos ha aprobado en pleno la autorización para solicitar a la Junta de Andalucía la declaración de Municipio Turístico, una figura que reconoce a los destinos con recursos singulares y una afluencia excepcional de visitantes. El acuerdo, adoptado por mayoría absoluta, constituye el primer paso formal de un proceso que permitirá al municipio acceder a financiación preferente, asistencia técnica y mayor promoción institucional, según informa el propio Consistorio en una nota de prensa.
La solicitud se sustenta en un expediente técnico elaborado por la Oficina de Turismo, que demuestra que Hornachuelos cumple holgadamente los criterios de población turística asistida. Según la documentación aportada, el Área Recreativa Huerta del Rey registró 23.609 visitas, cifra superior a cinco veces la población del municipio, fijada en 4.390 habitantes.
Un destino con recursos naturales, patrimonio y actividad turística consolidada
El informe municipal detalla la fortaleza de la oferta turística local: recursos naturales de alto valor ecológico, patrimonio histórico catalogado, actividad cultural y deportiva creciente, y una red de alojamientos y servicios turísticos en expansión. Destaca especialmente el peso del turismo de naturaleza vinculado al Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos, así como del patrimonio etnográfico y arquitectónico del casco histórico.
La declaración permitirá a Hornachuelos el acceso a nuevas ayudas
La condición de Municipio Turístico permitiría al ayuntamiento acceder de forma prioritaria a ayudas económicas para infraestructuras turísticas, embellecimiento urbano, mejora de la accesibilidad, señalética, digitalización o sostenibilidad. También otorgaría mayor puntuación en convocatorias autonómicas, estatales y europeas, facilitando la captación de fondos para proyectos estratégicos.
Asimismo, posibilitaría reforzar servicios públicos en momentos de alta afluencia, como limpieza, seguridad, atención turística o mantenimiento, contribuyendo a mejorar la experiencia tanto de visitantes como de residentes.
