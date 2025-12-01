Los dulces navideños de las clarisas de Belalcázar entran en la Guía Repsol con los mejores de España

El convento de Santa Clara de la Columna, en la localidad cordobesa de Belalcázar, es uno de los 26 obradores monacales de España que han sido reconocidos con un Solete Guía Repsol en la edición especial dedicada a sitios navideños. Considerada como el oráculo gourmet nacional de referencia, la Guía Repsol ha premiado este año la calidad y autenticidad de los dulces conventuales elaborados de manera artesanal.

En el caso de las clarisas de Belalcázar, la guía destaca especialidades como sus cocadas, empiñonadas, nevaditos o delicias de almendra, que son considerados algunos de los dulces más representativos de la repostería conventual.

Un obrador emblemático entre los conventos andaluces

Entre los 26 obradores monacales distinguidos por la Guía Repsol, la publicación subraya el peso histórico de los obradores andaluces, donde las monjas han preservado técnicas centenarias y recetas transmitidas de generación en generación. Dentro de este mapa gastronómico, Santa Clara de la Columna se consolida como uno de los obradores más emblemáticos de la provincia de Córdoba.

Asimismo, la guia destaca también la aportación de religiosas procedentes de otros países, en este y otros conventos, cuya presencia ha permitido asegurar el relevo generacional y la continuidad de la tradición.

Además del convento de Belalcázar, entre los galardonados en esta edición de los Soletes de la Guía Repsol hay otros cuatro establecimientos de la provincia, que desde el 1 de diciembre lucen el sello de Soletes de Navidad. Dos de ellos están en la capital, uno en Cabra y otro en Aguilar de la Frontera.