Detenido en Palma del Río por tráfico de drogas tras agredir a un guardia civil durante su huida

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Palma del Río, ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y otro de atentado contra agentes de la autoridad, tras protagonizar una violenta resistencia durante su arresto en el recinto ferial del municipio.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 26 de octubre, cuando una patrulla de la Guardia Civil realizaba labores de vigilancia y prevención del menudeo de sustancias estupefacientes en la zona. Según informaron fuentes del instituto armado, los agentes observaron a un individuo que, al percatarse de su presencia, emprendió la huida a pie e intentó perderse entre la multitud.

El sospechoso arremetió de forma violenta contra uno de los agentes

A pesar de los repetidos requerimientos para que se detuviera, el sospechoso no solo ignoró las órdenes, sino que, al verse alcanzado, arremetió de forma violenta contra uno de los guardias civiles. Ambos cayeron al suelo, iniciándose un forcejeo en el que el detenido opuso una fuerte resistencia. Para su inmovilización fue necesaria la intervención de varios agentes de la Policía Local, resultando uno de ellos también herido leve.

Droga incautada por la Guardia Civil en Palma del Río. / Córdoba

Tras reducirlo, los agentes comprobaron que el detenido portaba una riñonera adherida a la cintura. En su interior hallaron diez dosis de lo que parecía ser cocaína y unos cinco gramos de una sustancia compatible con hachís, todo ello fraccionado y preparado para su venta. Además, llevaba 688 euros en billetes y monedas.

El arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial junto a las diligencias instruidas, el dinero intervenido y las sustancias aprehendidas.