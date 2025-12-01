Cabra enciende la Navidad con un amplio programa de actividades.

Cabra enciende la Navidad este próximo jueves 4 de diciembre con la inauguración del Belén en la Plaza de España y el encendido del alumbrado extraordinario, con el que hasta el 6 de enero de 2026, se abre la programación de la Guía de Navidad 2025, preparada por el Ayuntamiento a través de sus delegaciones de Desarrollo Local y de Feria y Fiestas junto a la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Cabra (AECA) y el Centro Comercial Abierto (CCA).

Así lo han dado a conocer las responsables de las mencionadas delegaciones, Toñi García y Rosi Lama, respectivamente junto al presidente de la organización empresarial egabrense, Juan Antonio Cerrillo, dando cuenta de las actividades culturales, festivas y familiares que se irán sucediendo entre las mencionadas fechas. Entre las actividades se encuentran, entre otras, pasacalles, talleres infantiles, la Ruta de Belenes, visitas teatralizadas, los tradicionales conciertos de Navidad del Centro Filarmónico Egabrense y la Banda de Música, actuaciones musicales y animación en las calles junto al multiaventura que organiza la delegación municipal de Juventud o la adoración a la imagen del Niño Jesús del Belén municipal, en la medianoche del 25 de diciembre.

Entre las principales novedades se encuentra ‘Divercabra’, un parque navideño instalado junto a la pérgola del parque ‘La Tejera’ que permanecerá abierto del 4 de diciembre al 6 de enero y donde los más pequeños podrán disfrutar de distintas atracciones, con la posibilidad de adquirir tickets descuento en los comercios, como explicaba Lama.

"Unas fechas entrañables, llenas de ilusión, cultura, música, tradición y momentos para compartir y celebrar por todo lo alto”, indicaban tanto García y Lama como Cerrillo, quién subrayaba la importancia que para el tejido comercial tiene la campaña navideña, a la que calificaba como la más importante del año, tras agradecer el apoyo del Ayuntamiento, de la Diputación de Córdoba a través de Iprodeco y de la Junta de Andalucía.

Entre las iniciativas que AECA y el CCA aportan a la programación navideña, se encuentran el trenecito que comenzará a funcionar el 9 de diciembre, el hilo musical de ambiente navideño en las calles del centro, así como el sorteo de 1.000 euros entre los tickets de compra en establecimientos adheridos a la campaña ‘La Navidad se vive en Cabra’. La programación incluye, además, actuaciones itinerantes con la charanga, los Mochileros de Gaena, la ‘zambomba flamenca’, actividades infantiles, espectáculos de baile con nieve artificial como ‘Bailando la Navidad’ y ‘Navidad a ritmo de ilusión’ y fiesta de las ‘pre-uvas’ el 27 de diciembre.

Por su parte, la delegada de Desarrollo Local, Toñi García, ha querido subrayar el “enorme esfuerzo” que hay detrás de esta campaña, que “es fruto de meses de trabajo, de la búsqueda de subvenciones y de la coordinación entre delegaciones, asociaciones y entidades”, apuntando que “por muy espectaculares que sean las luces de otras ciudades, ninguna transmite lo que sentimos cuando volvemos a Cabra, que es el lugar donde nos conocen, nos esperan y nos quieren”.