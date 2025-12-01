Víctor Manuel arropa el estreno en Cabra del documental que revive la historia de 'Solo pienso en ti'

Cabra ha vivido en la tarde de este lunes 1 de diciembre una serie de momentos llenos de emoción y de sentimiento, que han servido para cerrar un círculo iniciado en 1978, como ha expresado públicamente el cantautor asturiano Víctor Manuel, con el estreno oficial en el Teatro El Jardinito de la película-documental Solo pienso en ti, que recoge la historia de la canción que da título a la cinta.

En ella, se narran dos historias que en aquel año se entrecruzan. La de un artista que estaba intentando relanzar su carrera y la de una historia de amor incipiente, la de Mariluz Castro y Antonio Roldán, que el propio Víctor Manuel, como una vez más ha contado, leyó en un reportaje en las páginas de Diario CÓRDOBA en la que se ilustraba como una pareja de enamorados que paseaban por el jardín después de terminar el trabajo a la tarde en la residencia de discapacitados de la Fundación Promi en Cabra, cuando paró para descansar en un hotel de Montilla, camino de un concierto en Aguilar de la Frontera.

Un escenario repleto hasta la bandera

Un estreno que se ha desarrollado ante un espacio escénico repleto hasta la bandera, con más de 400 personas, en su mayoría discapacitados y ante la presencia de distintas autoridades. Han asistido la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López; el delegado del Gobierno, Adolfo Molina y el alcalde, Fernando Priego. El evento ha servido no solo para que los auténticos protagonistas de la canción, que contrajeron matrimonio en 1982 y fueron padres de tres hijos, siguieran mostrando su amor sino, también, para compartir unos momentos que si bien se conocían en la ciudad de Cabra, en el trabajo cinematográfico, se muestran en imágenes de la época, los primeros años de la historia de Promi y cómo muchos de ellos, fueron sacados de los psiquiátricos y del segundo plano, a veces escondidos, en el propio seno familiar.

Presentación de la película-documental 'Solo pienso en ti' en el Teatro El Jardinito de Cabra, este lunes. / José Moreno

La historia, como bien han señalado su director Hugo de la Riva y su guionista, Ana Liébana, junto a uno de los productores, Gabriel Castaño, surgió hace dos años con la intención de dar a conocer la historia de una canción que sirvió para sacar de la oscuridad y dar visibilidad a un tema tabú como era la discapacidad en la España de finales de los 70, gracias al esfuerzo y tesón de un médico, Juan Pérez Marín, por la consecución de unos derechos que como ciudadanos tenían en una sociedad que se los negaba.

Testimonios audiovisuales de los primeros años de Promi

Testimonios audiovisuales los de la historia de los primeros años de Promi, que son contados en la cinta con quiénes en aquellos años, tenían responsabilidades en la Fundación como Plácido Carrasco, Manuel Buil o Manuela Lanzuela, junto al presidente actual de la Fundación e hijo del fundador, Juan Antonio Pérez.

Presentación de la película-documental 'Solo pienso en ti' en el Teatro El Jardinito de Cabra, este lunes. / José Moreno

Historia paralela al despegue de la carrera musical de Víctor Manuel en aquellos últimos años de la década de los setenta del siglo XX, desde que saliera en 1964 de su Mieres natal para tratar de encontrar en Madrid, un lugar que le permitirá vivir de la música y como bien cuentan entre otros, los cantantes Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos, Joaquín Sabina; el periodista, Iñaki Gabilondo y el actor, Antonio Resines.

Proyección, en la que no ha faltado la participación de un grupo de discapacitados, que en una pequeña representación teatral de apenas tres minutos, han escenificado la historia de amor cantada en Solo pienso en ti.