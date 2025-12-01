El Ayuntamiento de Montilla destina 535.000 euros a la reforma del pabellón

El Ayuntamiento de Montilla encara ya la finalización de las obras para la sustitución del pavimento del pabellón municipal de deportes, en el marco del proyecto global de mejora y optimización de estas instalaciones que abrieron sus puertas el 28 de febrero de 1990.

La actuación —adjudicada a la empresa Mondo Ibérica— cuenta con un presupuesto de 129.470 euros, bajo la dirección técnica del ingeniero industrial Juan Antonio Reyes Puebla. No obstante, el proyecto de rehabilitación integral del recinto, cofinanciado entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, supone una inversión total de 535.053 euros y se estructura en tres lotes que avanzan a distinta velocidad.

El primero —ya concluido— permitió renovar por completo la cubierta mediante la instalación de un sistema de panel sándwich de cinco centímetros, lo que ha mejorado el aislamiento térmico y ha resuelto los problemas de estanqueidad detectados desde hace años.

Esta primera fase también incluyó la renovación del falso techo del gimnasio, otra de las zonas que arrastraba desperfectos desde hacía tiempo. El tercer lote, todavía en ejecución, se encuentra centrado en la mejora de la accesibilidad e incorpora la instalación de un ascensor para conectar plantas y facilitar el uso del espacio a personas con movilidad reducida.

El pasado 9 de agosto, el Consistorio dio el pistoletazo de salida a todo el plan con la firma del acta de replanteo, marcando así el comienzo oficial de una intervención largamente esperada en un reinto deportivo que, tras más de tres décadas de uso intensivo, presentaba problemas de accesibilidad, deterioros en el pavimento y deficiencias estructurales .

Mejora de las instalaciones

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, subrayó que «esta actuación refuerza nuestra apuesta decidida por unas instalaciones deportivas modernas, accesibles y sostenibles, fundamentales para promover el deporte en todas las edades y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos».

Para el primer edil, «estas actuaciones reflejan la apuesta firme del Ayuntamiento por seguir mejorando las infraestructuras deportivas de Montilla, espacios que son muy utilizados y que desempeñan un papel fundamental en la vida social y educativa de nuestra ciudad».

El nuevo pavimento será un suelo deportivo prefabricado, elaborado con caucho natural y sintético, compuesto por dos capas diferenciadas que se unirán en obra hasta alcanzar un manto final de ocho milímetros de espesor.

Reyes Puebla detalló que «el nuevo pavimento está homologado según la Normativa sobre Instalaciones Deportivas y para el Esparcimiento, garantizando un excelente comportamiento en bote, rodadura, absorción de impacto y tracción, además de ser un material ecológico y altamente resistente para la práctica deportiva en interior».

Junto al propio suelo, la actuación incluye el repintado completo de las delimitaciones de juego para adaptarlas a la normativa actual en baloncesto, balonmano, fútbol sala y bádminton. Esto permitirá un uso mucho más ágil del espacio, haciéndolo compatible con las necesidades de las disciplinas que conviven a diario en la pista central.

A esta mejora se suman las ya previstas en otros lotes, como la instalación de nuevos lucernarios de policarbonato multicelular o el refuerzo de la estructura mediante correas metálicas tipo Z, actuaciones que contribuirán a modernizar el conjunto del edificio.

El proyecto se alinea con las directrices marcadas en el Plan Local de Instalaciones y Equipamientos Deportivos, impulsado por el Servicio Municipal de Deportes, y responde a una estrategia que el equipo de gobierno ha defendido: actualizar las infraestructuras deportivas y fomentar la práctica segura del deporte.