El río Genil, en la «franja de peligrosidad» por inundaciones

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, en su versión preliminar, explica cómo las proyecciones actuales establecen un aumento de la frecuencia y la intensidad de las precipitaciones en toda Europa, con un riesgo mayor en Andalucía como región mediterránea. Los mayores problemas derivarán de las lluvias repentinas, cuyos efectos se notarán no sólo en los aspectos puramente materiales, sino que afectarán también a la agricultura, el turismo y la economía.

En Andalucía existen 545 áreas con «riesgo potencialmente significativo de inundaciones» tanto fluviales como costeras. En la provincia de Córdoba se concentran en torno al Guadalquivir y el Genil. Sobre este último, el POTA apunta que «prolonga la franja de peligrosidad del Mediterráneo oriental». También pueden resultar peligrosos otros afluentes del Guadalquivir que llegan por su margen izquierda, como el Guadajoz, mientras que en la vertiente Norte (los cauces que proceden de Sierra Morena o más allá como el Guadiato) el riesgo es mínimo, según el plan.

Otros riesgos

Otros potenciales riesgos meteorológicos tienen que ver con el aumento de las temperaturas medias, que podrían llegar a superar los 6 grados en el peor escenario para finales de este siglo. Además, Córdoba será de las provincias más afectadas según el POTA, con temperaturas máximas que alcanzarían los 31,2 grados de media frente a los 23,4 actuales. Es decir, casi ocho grados más de media que en la actualidad, cuando las olas de calor ya son significativas. Por si todo esto fuera poco, también es muy probable que haya un incremento en el número de noches tropicales.

Por otro lado, las precipitaciones medias anuales descenderán en torno a un 18% en toda Andalucía, aunque en este caso existe una gran incertidumbre. Lo que sí se prevé casi con seguridad es una bajada en las precipitaciones en forma de nieve, que podrían ser un 69% menos que ahora.