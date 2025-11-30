Productos de unión, cultura y desarrollo

Moriles ha acogido este domingo la Fiesta del Vino Nuevo. Este año han participado cuatro bodegas: Doblas, El Monte, Lagar de Casablanca y San Pablo. Debido a las lluvias, el evento se celebró en la caseta municipal en lugar del centro de la localidad, pero ello no fue óbice para la llegada de multitud de visitantes que todos los años disfrutan de la degustación de los caldos de Moriles de este año, sumándose otros muchos que han llegado de distintos rincones de la provincia.

Los asistentes disfrutaron, en este día de San Andrés, de unas migas, así como montaditos de chorizo y morcilla y patatas fritas. Además de los estands de los bodegueros, había otros de productos de la localidad, como los de Castillo de Moriles, con sus variados dulces.

El concejal de Desarrollo Económico y Turismo, Antonio David Ruiz, destacó la labor de «todos los trabajadores del campo, trabajadores de bodega y bodegueros, que durante todo el año se dejan la piel para que hoy podamos disfrutar de uno de los mejores vinos del mundo», resaltando que «cuando las cosas se hacen bien y poniendo corazón, todo sale perfecto».

Fiesta del Vino Nuevo de Moriles /

A continuación, Cristóbal Luque, gerente de la Asociación de Bodegas de Moriles, indicó que «ha sido un año muy difícil para la agricultura en general y en particular para la viña, en una cosecha que apuntaba bien porque había llovido, pero la primavera pasada fue demasiado lluviosa y le atacó el mildiu, que nos ha hecho mucho daño».

Cerró el acto la alcaldesa, Francisca Carmona, quien dijo que «el vino es un símbolo de cultura, vida y unión; y Moriles es sinónimo de tradición, esfuerzo y comunidad, ya que cada vendimia cuenta una historia, la de tantas familias que han cuidado nuestra tierra con dedicación y sabiduría; una tierra generosa que año tras año nos brinda lo mejor de sí misma».

Autoridades y bodegueros brindan con el vino nuevo. / CASAVI

Precisó que, «además del vino nuevo, ponemos en valor la importancia de degustar lo nuestro, ya que esta fiesta nos ofrece la oportunidad de ofrecer productos elaborados en Moriles, que contribuyen a la economía del medio ambiente y circular, reduciendo el impacto ambiental, ya que cuando apostamos por lo local no solo cuidamos a nuestras familias y a nuestros emprendedoras, también cuidamos el planeta».

Producto local

Las migas fueron elaboradas por Industrias Castillo, el chorizo y morcilla de Cárnicas de Moriles, batatas, castañas, granadas..., productos agroalimentarios de Frutería Juani y patatas fritas Maribel con su producto exclusivo de pueblo..., y el vino, un producto de unión, cultura y desarrollo económico de Moriles.

Posteriormente, el grupo de teatro Eventos con Historia escenificó una historia sobre el dios Zeus, que bajó del monte Olimpo para hacer alusión a Moriles como hermosa ciudad centenaria que ofrece un elixir que alegra el corazón. A continuación, procedieron a probar el vino y brindaron las autoridades para dar paso a la degustación gastronómica con fondo musical en directo. n