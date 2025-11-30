Palma del Río, a la cabeza de las renovables en Andalucía

Las energías renovables están a la orden del día. Cada vez hay más plantas solares, eólicas o de biogás, entre otros tipos, aunque no siempre con el beneplácito de la sociedad. El objetivo es conseguir una manera de producir energía más respetuosa con el medio ambiente, pero su instalación debe hacerse bajo unos determinados parámetros.

En toda Andalucía, de acuerdo con el Plan de Ordenación del Territorio, casi el 60% de la energía que se produce viene de fuentes renovables, lo que coloca a la comunidad autónoma a la cabeza del territorio nacional, según el diagnóstico de dicho documento. En términos absolutos, eso significa una generación de 11.802 Mw, el equivalente a más de 10 centrales nucleares como a las que hay activas en el país. Su reparto en el territorio está relativamente bien equilibrado. En el caso de la provincia de Córdoba, la potencia eléctrica total instalada alcanza los 970,2 Mw, el 8,2% del total.

Por las características propias de Andalucía y sus numerosas horas de sol al año, la energía fotovoltaica es la más importante en el pool de energías limpias. Aun así, es necesario seguir avanzando para cumplir con los objetivos de la agenda 2030, para lo que el POTA estima que serían necesarios otros 27.000 Mw.

En la actualidad, hay casi 400 polígonos de centrales solares, casi todos ellos de energía fotovoltaica y en menor cantidad termosolar. Ocupan poco menos de 7.000 hectáreas, equivalente al término municipal de un pueblo pequeño. Se necesitaría ocupar otras 16.000 hectáreas para cumplir con las obligaciones en Andalucía, si bien el POTA no detalla dónde habría que ubicarlas.

Distribución

Lo que sí aparece en el documento es la distribución en los principales municipios que albergan tanto centrales fotovoltaicas como termosolares. Y en los primeros puestos está Palma del Río.

En esta localidad de la Vega del Guadalquivir hay instalada una potencia eléctrica total mediante centrales fotovoltaicas de 200 Mw, seguida por Sanlúcar la Mayor y Alcalá de Guadaíra, ambas en la vecina provincia de Sevilla. Hay instalaciones de este tipo en 209 de los 785 municipios andaluzas, de acuerdo con el informe del POTA.

Si se mira por porcentaje de superficie en lugar de por potencia instalada, igualmente aparece un municipio cordobés, en este caso El Carpio en tercer puesto (por detrás de La Calahorra y Aldeire en Granada), donde las centrales fotovoltaicas ocupan un 6% de la superficie del término municipal.

Termosolares

En cuanto a las centrales termosolares, Palma del Río cuenta con tres instalaciones de esta modalidad y una potencia de 433 Mw, la tercera localidad andaluza en este aspecto.

Más del 41% de la superficie que ocupan las centrales solares eran anteriormente terrenos agrícolas dedicados a herbáceos de secano, mientras que otro 21% se transformó a partir de herbáceos con sistemas de regadío.