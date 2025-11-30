Inspiró a Lope de Vega y ahora acoge una de los restaurantes más auténticos de Córdoba
La obra de Lope de Vega convertía al municipio en un referente cultural, al narrar la rebelión colectiva de sus vecinos frente a los abusos de un comendador
En plena campiña de Córdoba hay un nombre que resuena con más fuerza que otros. No solo por su belleza ni por su silencio rural, sino por todo lo que representa: Fuente Obejuna. Este municipio del norte de la provincia quedó inmortalizado en la literatura gracias a la obra Fuenteovejuna de Lope de Vega, convertida en uno de los grandes símbolos del Siglo de Oro español.
Pero Fuente Obejuna no es solo historia de libros, es también calles blancas, ritmo pausado, tradición pegada a las fachadas y una forma de entender la vida sin prisas. Y en medio de ese paisaje en calma, hay un lugar donde toda esa esencia también se traduce en mesa, mantel y cuchara: el Mesón Rural La Bodega.
Caminar por Fuente Obejuna es algo más que hacer turismo porque aquí cada rincón parece guardar un eco del pasado. La obra de Lope de Vega convirtía al municipio en un referente cultural, al narrar la rebelión colectiva de sus vecinos frente a los abusos de un comendador.
Mesón Rural La Bodega: un lugar sencillo, auténtico y con alma de casa
Fundado en a principios de siglo, el Mesón Rural La Bodega se ha convertido con los años en uno de esos sitios que no necesitan grandes artificios para conquistar. Su apuesta siempre ha sido clara: cercanía, platos caseros, producto de calidad y un ambiente que hace sentir a cualquiera como en casa.
Lejos de propuestas excesivamente modernas o sofisticadas, aquí mandan las recetas de siempre, las que pasan de generación en generación. En su carta se encuentran guisos tradicionales, carnes en salsa, embutidos de la zona, carnes a la brasa, flamenquín cordobés, salmorejo, croquetas, revueltos y ensaladas, además de una interesante selección para los amantes de la carne.
Lo que dicen quienes ya han estado allí
Las opiniones de quienes han pasado por La Bodega dibujan un patrón muy claro: satisfacción, buena comida y trato cercano.
Algunos clientes destacan la variedad de la carta y la calidad de las carnes, describiendo la experiencia como “de escándalo”, con postres muy bien valorados y un ambiente agradable. Otros subrayan la rapidez en el servicio y los precios ajustados, algo que no pasa desapercibido.
Hay quien define el lugar como “simple y familiar, pero muy agradable”, con una comida excelente y platos tradicionales muy sabrosos. También se repite mucho una idea: el trato atento, amable y cercano, tanto en el interior del salón como en la terraza.
Entre los platos mencionados por los clientes destacan especialmente el churrasco, el solomillo, las chuletas de cordero lechal, el salmorejo con berenjenas y la parrillada ibérica, además de la cantidad y la buena relación calidad-precio.
