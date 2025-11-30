Obras
Inician la rehabilitación de la antigua Escuela Hogar Fray Albino de Peñarroya-Pueblonuevo
El Ayuntamiento avanza en la recuperación de un inmueble representativo del patrimonio local
El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo ha iniciado las obras de rehabilitación integral de la antigua Escuela Hogar Fray Albino. Con el comienzo de esta intervención, se da un paso decisivo en la recuperación y modernización de uno de los inmuebles más representativos del patrimonio local. La actuación permitirá transformar el edificio en un centro de formación y orientación, concebido para impulsar el desarrollo educativo, profesional y económico de la ciudadanía. Este proyecto está financiado a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Next Generation EU.
El presupuesto destinado a esta intervención asciende a 1.661.919,60 euros (IVA excluido) y las obras se llevarán a cabo por la empresa cordobesa OYPA, Obras y Proyectos Aguirre SL. La alcaldesa, María Victoria Paterna, destacó que el inicio de estas obras «representa la puesta en marcha de un proyecto estratégico para el municipio, que se ha hecho posible gracias al trabajo intenso y continuado del nuevo equipo de gobierno durante los últimos diez meses».
Asimismo, subrayó que «la rehabilitación de la antigua Escuela Hogar Fray Albino ofrecerá a Peñarroya-Pueblonuevo un espacio moderno, accesible y orientado a la formación, el empleo y el desarrollo económico, reforzando nuestro compromiso con el futuro del municipio». Con esta intervención, el Ayuntamiento reafirma su apuesta por la revitalización del patrimonio local y por la creación de infraestructuras públicas innovadoras y útiles para las necesidades actuales y futuras de la población.
