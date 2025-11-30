Del 5 al 7 de diciembre
El Festival ‘Tiricolonia’ de Fuente Palmera alcanza su edición número 12
La Diputación de Córdoba apoya el certamen, así como el Concurso de Pintura Rápida
El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba,acogió la presentación del Festival Internacional de Títeres y Artes Escénicas en la Colonia de Fuente Palmera ‘Titiricolonia’, iniciativa que alcanza su 12.ª edición y que se desarrollará los días 5, 6 y 7 de diciembre.
Disfrutar en familia
En relación con esta propuesta, el delegado de Cultura de la institución provincial, Gabriel Duque, señaló que “nos encontramos ante una propuesta que incluye un programa de actividades diseñado para disfrutar en familia, con el teatro y los títeres como protagonistas”. Duque hizo hincapié en “el compromiso de la Diputación a esta iniciativa que alcanza su 12.ª edición, un programa que llenará las calles y espacios culturales de Fuente Palmera de magia y creatividad”.
Del mismo modo, y coincidiendo con ‘Titiricolonia’, el 6 de diciembre volverá a celebrarse el Concurso de Pintura Rápida de este municipio, una actividad que invita a sacar el caballete y plasmar el rincón favorito de La Colonia. Los interesados en participar en esta propuesta ya pueden inscribirse a través de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento.
Programa
El programa de la 12.ª edición del Festival Internacional de Títeres y Artes Escénicas de Fuente Palmera dará comienzo el viernes 5 de diciembre con la puesta en escena de ‘Navidad Rock’, a cargo de la compañía Trébol Teatro; para continuar el día 6 de diciembre con ‘El Sr. Scrooge, cuento de Navidad’, por parte de Ángeles de Trapo. La última de las propuestas teatrales llegará el domingo 7 de diciembre de la mano de la compañía Atelana Teatro y su versión de la obra ‘Papá quiero ser….’.
- La mejor hamburguesa de España es de Córdoba: esta es la ganadora de The Champions Burger
- El Monje' de Puente Genil: retrato del fugitivo que inquieta a un pueblo y desafía a la Policía
- Casi la mitad de la provincia de Córdoba presenta un elevado riesgo de desertificación
- La joya senderista de Córdoba que nació de las vías del tren
- Rescate a contrarreloj de madrugada en Baena: una mujer y su hijo escapan de una vivienda devorada por el fuego
- Los Reyes aceptan presidir la coronación de la Virgen de Luna que organizan Pozoblanco y Villanueva de Córdoba
- La médica cordobesa Rosa Luna Zamora, premiada en Málaga por evitar una sepsis a una joven
- Las aguas sanadoras de Villaharta: un balneario de otra época en la provincia de Córdoba