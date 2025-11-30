Sucesos
Una casa en ruinas se derrumba en la calle Rioseco de Palma del Río
Los escombros han dañado un vehículo municipal, aunque no hay que lamentar daños personales
La fachada de una vivienda en ruinas de la calle Rioseco de Palma del Río se ha derrumbado este domingo. Gran cantidad de escombros han invadido la calzada e incluso han siniestrado un vehículo municipal que se encontraba estacionado en esta zona. Afortunadamente, no había nadie caminando por la zona por lo que no ha habido daños personales.
Según fuentes municipales consultadas, el propietario era consciente del estado ruinoso que presentaba el inmueble, ubicado en el número 78 de la citada vía y ya había solicitado licencia para su demolición. Técnicos municipales, Policía Local y Guardia Civil han trabajado durante la mañana para regular el tráfico y retirar los escombros que ocupaban la calzada.
Debido al incidente, gran parte de la calle se ha visto afectada con la interrupción del servicio eléctrico durante varias horas. Poco después del suceso, técnicos de la distribuidora eléctrica se desplazaron hasta la localidad para trabajar en el restablecimiento eléctrico.
