Conflicto laboral
Los trabajadores del Ayuntamiento de Fernán Núñez denuncian la paralización de la negociación del convenio
El alcalde de la localidad ofreció un salario base de 600 euros que fue rechazado
El Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública en Córdoba ha denunciado este sábado que la negociación del convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Fernán Núñez se encuentra "bloqueada después de seis meses de reuniones" entre la comisión negociadora del comité de empresa y el equipo de gobierno. Según han trasladado los representantes de los trabajadores, el alcalde, de Izquierda Unida, habría "decidido no continuar las conversaciones" con los actuales negociadores tras rechazar estos una propuesta municipal para fijar un salario base de 600 euros.
El comité considera que esa cantidad supondría “infravalorar” la base salarial del personal laboral y sostiene que, según la legislación laboral, los complementos no pueden sustituir la estructura retributiva fundamental. Los empleados denuncian además que parte de la plantilla desarrolla trabajos en domingos y festivos, turnos nocturnos o jornadas partidas con disponibilidad, “sin que estas horas estén siendo retribuidas”.
En los últimos días, los trabajadores han vuelto a concentrarse a las puertas del Ayuntamiento. En una asamblea posterior, decidieron que, si la situación no cambia y el equipo de gobierno retoma la negociación por otra vía, adoptarán “medidas de presión más contundentes”, entre ellas la posibilidad de convocar una huelga.
Los representantes sindicales afirman no entender la propuesta de establecer un salario base de 600 euros mientras —según los datos facilitados por los propios trabajadores— el alcalde percibe un salario base mensual de 2.950 euros, y en dos meses del año la cuantía asciende a 5.900 euros. También señalan que otros miembros liberados del equipo de gobierno tienen bases salariales superiores a la cuantía planteada para el personal laboral.
El comité asegura que el alcalde estaría explorando “otras fórmulas” para cerrar un acuerdo con diferentes sindicatos y remarcan que más del 90% de la plantilla ha firmado un documento de apoyo a los actuales negociadores. La asamblea acordó igualmente no aceptar la propuesta salarial planteada y exigir que la negociación continúe con los representantes designados por los trabajadores.
