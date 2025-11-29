El pueblo de Córdoba que se hizo ciudad después de ser una fortaleza árabe

Antes de ser ciudad, un pueblo de Córdoba fue una fortaleza. A esta localidad cordobesa se le presuponen varios nombre en época romana, desde Calpurniana hasta Colonia Baetis. Sin embargo, ninguno pasa de la suposición. Pero no es hasta la época islámica cuando adquiere relevancia como bastión defensivo. Los árabes la llamaron Bury al-Hanash, que significa Fortaleza de la Culebra.

En el siglo X, el califa Abderramán III ordenó construir la fortaleza para vigilar los caminos que unían Córdoba con el este de la provincia. Se convirtió rápidamente en alcázar y, a su alrededor, poco a poco, empezó a crecer vida: un arrabal, una mezquita, los primeros zocos… y así nació el germen de la actual Bujalance.

De fortaleza a ciudad

La fortaleza, de siete torres, era punto estratégico y refugio. Desde ella se oteaba la campiña, un mar de olivos y caminos por donde viajaban comerciantes, soldados y viajeros. Cuando el rey Fernando III conquistó la localidad, la presencia árabe fue borrada y la mezquita, sin ir más lejos, fue transformada en la iglesia de la Asunción, como ocurriría con el resto de templos cristianos en la provincia.

La localidad, que había quedado como villa de realengo, creció, prosperó y, en 1630, Felipe IV le concedió el título de ciudad. Había pasado de ser bastión militar a un enclave próspero que hoy aún conserva esa historia. Su nombre, nacido del árabe, recuerda que antes que ciudad, fue fortaleza y vigía de la campiña de Córdoba.

La torre, que dio nombre a una de las pocas ciudades de la provincia, aparece también en el escudo local. Y no es para menos. La fortaleza ha marcado históricamente el devenir del municipio y forma parte, inseperable, de su identidad.