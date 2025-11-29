Manuel Bellido protagoniza la exaltación del vino de Montilla

El castillo de El Gran Capitán ha acogido este sábado uno de los actos más significativos para la Cofradía de la Viña y el Vino. Allí fue investido Manuel Bellido Mora como Exaltador de Honor de los vinos de Montilla, en una ceremonia que contó con la colaboración del Ayuntamiento y que buscó estrechar aún más los lazos entre la ciudad y uno de sus comunicadores más queridos y comprometidos con la cultura vitivinícola.

El encuentro, enmarcado por los muros centenarios de la fortaleza donde vio la luz Gonzalo Fernández de Córdoba, sirvió también para investir a Manuel Bellido como Señor del Pago del Cuadrado, un título que refuerza su vinculación con el terruño en el que se asientan sus explotaciones familiares y que subraya su papel como defensor de una tradición enológica profundamente arraigada en Montilla.

La presentación del exaltador corrió a cargo de Rafael Aguilar Portero, Cofrade Fino, quien situó la figura del periodista en el contexto de la larga relación entre Montilla y sus vinos. No en vano, fue pregonero de la Fiesta de la Vendimia en 2002.

Gladiadores del vino de Munda

Durante su intervención, Manuel Bellido quiso dedicar su exaltación a «los gladiadores del vino de Munda»: Antonio Cruz, de Velasco Chacón; Antonio Cabrera, de Bodegas Alvear y Bellido y Carrasco; Paquitín, de Velasco y Alvear; Raimundo Ortiz Reina, de Alvear; José Pino García, de Alvear; Miguel Alférez, de Márquez Panadero; y Rafael García Jiménez, de Alvear. También tuvo palabras de reconocimiento para José Luis Salas, que cada madrugada tomaba como referencia el termómetro del patio de Bodegas Pérez Barquero para dar el tiempo en Onda Cero.

El periodista hiló un emotivo recorrido por la presencia del vino de Montilla en la historia personal y profesional de diversas figuras vinculadas a la Costa del Sol, a la cultura y a la vida diplomática y empresarial. Recordó la labor de Rafael Delgado Ruz, director de Exportación de Pérez Barquero, «que ha estado en cerca de noventa países, la mitad del planeta», y que ha logrado fidelizar clientes en todos ellos.

También evocó la memoria del poeta y novelista Alfredo Taján, cuya familia encontró en los vinos de Montilla-Moriles un modo de reconstruir su vida tras llegar a España desde Argentina.

La investidura celebrada este sábado no solo reconoció la brillante trayectoria de un periodista meticuloso y cercano, sino que reafirmó una relación en la que el vino, Montilla y Manuel Bellido son parte de una misma historia.