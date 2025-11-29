Los jóvenes de Villanueva de Córdoba y Pozoblanco hacen suya la coronación de la Virgen de Luna

Centenares de jóvenes de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba han protagonizado este sábado una peregrinación al santuario de la Jara dentro de los actos organizados con motivo de la coronación canónica de la Virgen de Luna, patrona de ambos municipios. El viernes fueron los mayores los que acudieron a la carpa habilitada para el acto del día 7 de diciembre y un día después fue la juventud la que tomó el relevo para dar testimonio de fe.

Los puntos de partida fueron ambos municipios, las parroquias de Santa Catalina y San Miguel, para cubrir las distancias que separan Pozoblanco y Villanueva de Córdoba de la ermita donde se encuentra la Virgen de Luna. Una vez en el santuario, se celebró una eucaristía y los jóvenes fueron partícipes de jornada formativa y de convivencia para estrechar los lazos que unen a los diferentes grupos de ambas localidades. La jornada se preparó desde las cofradías de la Virgen de Luna contando con el respaldo de grupos de las parroquias, de centros escolares y de otras cofradías.

La jornada finalizó con el concierto del grupo Kénosis, un apostolado del Regnum Christi que nació en 2021 en Madrid y que compone canciones que nacen de la oración y buscan ayudar a rezar y a encontrarse con Cristo a todo el que las escuche. Una experiencia novedosa que puso el colofón a una jornada muy especial que tendrá su continuidad hoy domingo con el último día de triduo previo a la coronación canónica de la patrona de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba.

Para ello, la eucaristía que se celebre en el santuario tendrá como protagonistas a todas las mujeres que lleven el nombre de Luna en homenaje a la patrona de ambos municipios.