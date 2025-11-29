Gastronomía
Fusión Garci-Méndez, del restaurante El Casino, gana el Serranito de Oro de El Carpio
La mejor tapa ha sido para Dipapas, del bar El Hogar, que combina una salsa con patatas fritas en forma de concha
El Serranito Fusión Garci-Méndez, del restaurante El Casino, se ha hecho con el premio Serranito de Oro de Tapatour, ruta gastronómica inmersa en el Noviembre Gastronómico del municipio de El Carpio.
Este serranito, que consiste en un pequeño bocadillo integrado por lomo a la plancha, jamón serrano, pimiento y salsa original de cada restaurante, es un plato que ha protagonizado este certamen, ya que cada restaurante participante tenía que ofrecer a sus clientes tres tapas y una de ellas tenía que ser un serranito. El Fusión Garci-Méndez, que ha recibido la mayor puntuación en la modalidad de serranitos, ha pretendido ser un homenaje a la torre que corona esta localidad, en torno a la cual se celebra este año el 700 aniversario de la Fundación de El Carpio. El serranito de plata ha sido para Tuneado 2.0, del bar El Hogar.
En cuanto a la mejor tapa, ha recaído en al bar de El Hogar, con sus Dipapas, un plato a base de patatas fritas en forma de concha con una deliciosa salsa. Las tostas Mar y Tierra, de la Granja de Miguel, de la localidad vecina de Pedro Abad, ha quedado en segunda posición, y en tercer lugar el Molletito Pulled Pork, del restaurante El Casino.
El presidente de Acerca (Asociación de Empresarios de El Carpio), ha destacado a este periódico que “esta edición ha contado con una gran participación de consumidores", resaltando la "creatividad y buen hacer de los hosteleros carpeños", así como los dos participantes de Pedro Abad, que ha participado como pueblo invitado.
