Protesta ciudadana
Vecinos de Castro del Río se manifiestan en contra de la instalación de una planta de biogás
La plataforma Stop Biometano Castro del Río leyó un manifiesto en el pleno para exigir al Ayuntamiento "que no se cierre ninguna vía" para paralizar el proyecto
Un numeroso grupo de vecinos de Castro del Río se concentraron en la noche de este jueves en la plaza de San Fernando de Castro del Río para mostrar su rechazo al proyeto de instalación de una planta de biogás en el entorno del municipio.
Convocados por la plataforma ciudadana Stop Biometano Castro del Río, los manifestantes asistieron a la lectura de un manifiesto en el que exigen al Ayuntamiento que "no se cierre ninguna vía o posibilidad de paralizar la implantación de este tipo de industria en nuestro municipio". En este sentido, y en respuesta a las dos mociones que se debatían en el pleno a esa hora y que salieron adelante con enmiendas del PP para poner en marcha de un plan de energías renovables "que controle y limite la instalación de este tipo de industrias en nuestro término municipal y nos permita suspender las licencias" mientras se tramita, tal y como anunció hace unos días el alcalde, Julio Criado, la plataforma pidió que se trabaje "en la solicitud o elaboración de informes técnicos y jurídicos que avalen la negativa del pleno a la concesión de excepcionalidad".
Tras el acto celebrado en la plaza, una integrante de la plataforma entró al salón de plenos, donde estaba reunida la Corporación, y leyó el manifiesto en el que reclaman que tanto desde la Junta de Andalucía como desde el Ayuntamiento se mantenga "informada periódicamente a la ciudadanía de cualquier entrada de documentación o solicitud relacionada con las macroplantas de biometano".
Malos olores, ruido y tráfico pesado
Los manifestantes argumentan su rechazo a este tipo de plantas asegurando que "la experiencia en otras localidades andaluzas como Campillos nos ha demostrado que, aunque contando con todos los informes favorables y cumpliendo los requisitos, las macroplantas de biometano generan, en la práctica, olores insoportables, ruidos constantes o un aumento del tráfico pesado". De esta forma, continuaba el manifiesto, "no estamos dispuestos a convivir con molestias permanentes y a que la calidad de nuestro aire se deteriore y preferimos prevenir antes que curar".
