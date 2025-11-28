Valentria invertirá hasta 75 millones en El Carpio con una planta de reciclaje de neumáticos que generará 39 empleos

El polígono industrial de El Carpio contará en 2028 con una planta de reciclaje de neumáticos que generará 39 empleos directos y en la que la empresa Valentria tiene previsto acometer una inversión de hasta 75 millones de euros. Para ello, este viernes se ha firmado en la Diputación de Córdoba el contrato de arrendamiento entre la institución provincial y Valentria que facilitará que la empresa ocupe una superficie de 20.000 metros cuadrados en los terrenos que Grupo Cinco posee en el polígono de la antigua Azucarera, junto a la carretera A-306 y muy próximo a la autovía A-4.

El proyecto prevé iniciar la actividad con una primera línea de trabajo y una inversión de 25 millones, para ampliar posteriormente con dos líneas más y alcanzar una inversión final de hasta 75 millones de euros.

A lo largo de 2026 la empresa espera completar toda la tramitación burocrática para empezar su actividad a lo largo de 2028. Será entonces cuando puedan iniciar el reciclaje de neumáticos usados a través de una técnica de pirólisis, lo que permite generar calor en ausencia de oxígeno, eliminando la emisión de gases contaminantes.

Reindustrialización de la provincia de Córdoba

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha saludado este proyecto destacando que "es el inicio de nuestro compromiso con la reindustrialización de la provincia". Fuentes ha estado acompañado por la alcaldesa de El Carpio en funciones, Vanessa Mariscal, y por el responsable de Valentria, Ricardo Alcaine, y ha expresado su satisfacción por la consecución de un proyecto "que también ha contado con el impulso de la Consejería de Industria, que nos ha dado la oportunidad de contar con una empresa de esta relevancia".

Fuentes ha mencionado las ventajas de un municipio como El Carpio “que se encuentra en el área metropolitana de Córdoba, que puede dar mucho más de sí en cuanto a industrialización porque es una zona cuyos municipios están muy bien situados geoestratégicamente, están muy bien conectados, tienen todos los requisitos necesarios de energía o agua para que prosperen las iniciativas empresariales".

El máximo responsable de la institución provincial se ha referido a un contexto económico actual que “nos indica que en el primer trimestre de 2025 en la provincia de Córdoba ha bajado el paro del sector industrial en un 13,38%, en el segundo trimestre lo ha hecho en un 12%, en una actividad que genera 42.500 empleos, con un porcentaje de participación en el PIB provincial del 14%”.

Sinergias con la BLET

Ante esta situación, ha añadido, “estamos orientando el tejido productivo hacia la industrialización de toda la provincia de Córdoba, que traiga oportunidades de generación de empleo en actividades orientadas hacia la Base Logística del Ejercito de Tierra (BLET), al hidrógeno verde y a industrias como esta que se sitúan estratégicamente en actividades medioambientales y que vienen a engrosar la base tecnológica de nuestro tejido productivo”.

Por su parte, la alcaldesa carpeña ha agradecido la implicación de la Diputación para hacer realidad este proyecto y ha destacado que “su gestión y su visión estratégica han sido fundamentales para que podamos celebrar esta magnífica noticia”, además de mostrar el compromiso del Consistorio para “generar las mejores condiciones para disponer de suelo, agilizar los trámites que sean necesarios y promover políticas que hagan atractivo invertir en nuestro pueblo. No olvidemos que el auténtico motor de los pueblos son las empresas”.

Finalmente, el representante de la empresa Valentria Córdoba ha puesto el acento en que “la situación logística de Córdoba y la cercanía a polos de conocimiento como la Universidad han sido cuestiones determinantes a la hora de elegir El Carpio para la instalación de esta planta”.