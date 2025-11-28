La Policía Nacional localiza con vida a una mujer de 90 años desaparecida en Cabra

Agentes de la Comisaría de la Policía Nacional de Lucena-Cabra han localizado con vida a una mujer de 90 años que había desaparecido en la tarde del 26 de noviembre de una residencia de Cabra. La anciana estaba acurrucada bajo un olivo y presentaba síntomas iniciales de hipotermia. Es por ello que la actuación rápida y coordinada de los cuerpos de seguridad fue "determinante para evitar un desenlace fatal", dadas la avanzada edad de la mujer y su delicado estado de salud, según ha destacado la Policía Nacional en una nota de prensa en la que ha informado del suceso.

Según informa la Policía Nacional, tras la denuncia presentada por los responsables del centro residencial y ante el riesgo extremo que suponía que pasara la noche a la intemperie, se activó de inmediato un amplio dispositivo de búsqueda con todos los agentes disponibles de la comisaría, pertenecientes tanto a las brigadas de Seguridad Ciudadana como de Policía Judicial. Al operativo se sumaron efectivos de Protección Civil, Policía Local y personal de la propia residencia.

Hallazgo rápido gracias a la coordinación policial

La Policía recalca que la coordinación entre todos los recursos movilizados permitió su localización en un corto espacio de tiempo. Durante la batida, los agentes encontraron a la mujer acurrucada bajo un olivo, con síntomas iniciales de hipotermia, por lo que fue asistida de inmediato y trasladada para su valoración médica.

El cuerpo policial ha destacado la eficacia del dispositivo y la colaboración entre los distintos servicios implicados para lograr un final favorable en un caso especialmente delicado.