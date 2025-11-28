Pilar Távora y gitanos palmeños recuerdan ‘La Gran Redada’ en un encuentro en Palma del Río

Este sábado se proyecta en el teatro Coliseo de Palma del Río La Gran Redada, el documental que narra el intento de exterminio de los gitanos el 31 de julio de 1749 en nuestro país. La directora, Pilar Távora, estará junto a gitanos palmeños que han participado en el documental en un encuentro con los espectadores.

Juan José Losada es uno de esos gitanos palmeños, conocido por su grupo Pellizco, con el que inunda de flamenco toda Andalucía y parte del extranjero. Junto a su mujer y su hijo, Losada ha participado en “una experiencia muy bonita”, como define esta hazaña.

El figurante explica que estuvo en el rodaje “en las canteras de Osuna” compartiendo momentos muy especiales con su pueblo “en diciembre del año pasado” y que “ha sido una satisfacción participar”. A pesar de que considera que los gitanos “estamos ya integrados, sigue habiendo cosas de antes” recogiendo ciertos aires de racismo en la sociedad hacia su etnia en ciertas ocasiones.

La historia

El largometraje cuenta cómo el 31 de julio de 1749, el marqués de la Ensenada, con el apoyo de la monarquía y el clero, envía una orden en sobres lacrados a todo el ejército español para que esa noche sean detenidos todos los gitanos del país. El motivo de la condena: ser gitano. Fueron detenidos más de 9.000 hombres y mujeres; sin embargo los estudiantes de Historia e incluso muchos catedráticos desconocen este suceso que está muy bien documentado y en el que aparece la palabra "exterminio".

La comunidad gitana es muy numerosa en Palma del Río y considera importante que se conozca su historia y se eliminen en nuestra sociedad signos de repulsa hacia su pueblo. Frases hechas como “tengo los pelos de una gitana” o “voy vestida como una gitana” son expresiones que los payos suelen expresar hoy día. Desde las comunidades gitanas trabajan por la concienciación social para erradicar esos signos de racismo sobre todo desde la infancia.

El documental La Gran Redada se proyecta este sábado 29 de noviembre en el teatro Coliseo de Palma del Río a las 20:30 horas y la entrada es gratuita. Después habrá un encuentro con la autora Pilar Távora.