La Navidad ya llega a los pueblos: Priego, Montilla y Baena encienden sus alumbrados

Las fiestas navideñas han comenzado ya en varios puntos de la provincia. Este viernes, coincidiendo con el inicio del fin de semana y el Black Friday, las localidades de Priego de Córdoba, Montilla y Baena han aprovechado para realizar el encendido oficial del alumbrado navideño, lo que marca el inicio oficial de las fiestas.
Los escolares, protagonistas en Priego
En Priego, la plaza de la Constitución ha acogido el simbólico acto del encendido del alumbrado extraordinario, siendo este año los encargados de pulsar el interruptor los ganadores del concurso de christmas para centros escolares del pasado año. Con este acto se han encendido las miles de luces que engalanan las principales calles del casco urbano,
Fueron muchos los prieguenses y visitantes que se congregaron en la céntrica plaza, en la que se contó también con el espectáculo de baile a cargo de Mi Pequeño Troglodita y Latido Dance.
Igualmente, en la cercana iglesia de San Juan de Dios se ha procedido a la inauguración del Belén Monumental y las escenas de Navidad que por cuarto año consecutivo instala en su sede canónica la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Preso y María Santísima del Mayor Dolor, cuya visita es gratuita, destinándose las donaciones recibidas en la mesa petitoria a la bolsa de caridad de la hermandad.
Más de 40 actividades navideñas en Montilla
El Ayuntamiento de Montilla dio en la tarde de este viernes el pistoletazo de salida a la programación especial de Navidad, que ofrecerá más de 40 actividades dirigidas a todos los públicos. La campaña, que este año lleva por lema "La Navidad es tuya", "aspira a consolidar la ciudad como referente comarcal en cultura, música, ocio familiar y dinamización comercial", tal y como subrayó el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, quien invitó a los vecinos de toda la Campiña Sur a visitar la localidad durante las próximas semanas.
La presentación coincidió con la inauguración del alumbrado extraordinario y el pasacalles musical —organizado con la colaboración de la Asociación de Empresarios y Autónomos de Montilla (Aeaco)—, que recorrió el centro histórico, desde la Plaza de la Rosa —donde se ha instalado un árbol gigante de veinte metros de altura— hasta el entorno del Ayuntamiento, presidido por una gran bola luminosa en tres dimensiones.
Otros espacios que han sido iluminados son la Plazuela de la Inmaculada, que acoge el tradicional Portal de Belén, o la Avenida de Andalucía, donde se concentran puestos navideños y atracciones para las familias. En total, la nueva iluminación navideña incorpora cerca de 200 elementos decorativos entre arcos, farolas y letreros, así como 75.000 puntos de luz y una veintena de estructuras ornamentales instaladas en enclaves emblemáticos como la Corredera, la Plaza de la Rosa o la puerta del Ayuntamiento.
Baena, con un mercado navideño
Baena ha encendido la Navidad con un alumbrado que este año se ha renovado y distribuido por un mayor número de calles. Son un total de 446.900 puntos led y como novedad la plaza de la Constitución contará con una combinación especial de decoración, iluminación y música.
El encendido del alumbrado ha coincidido con la apertura del Mercado Navideño que estará situado en la plaza de la Constitución hasta el próximo domingo por la tarde. Cuenta con atracciones navideñas, espectáculos, talleres y la visita de Papá Noel. Son un total de 36 puestos, de los que 13 son de Baena.
