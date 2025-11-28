Nace en Palma del Río Mujeres con Raíz, para impulsar el emprendimiento femenino en el entorno rural

Este viernes se ha presentado en el ayuntamiento de Palma del Río el proyecto Mujeres con Raíz, que lidera Fundecor y cuenta con la colaboración de la Fundación La Caixa, la Diputación de Córdoba, el Ayuntamiento de Palma del Río, el Instituto Andaluz de la Mujer y la Universidad de Córdoba. El proyecto se desarrollará hasta julio de 2028 y tiene como objetivos impulsar el emprendimiento femenino, mejorar la inserción sociolaboral de colectivos vulnerables, fortalecer el tejido empresarial y favorecer el arraigo de la población al territorio.

El programa tendrá a Palma del Río como epicentro de un conjunto de acciones destinadas a conseguir los objetivos mencionados y está destinado a un público femenino para proporcionar herramientas que contribuyan a frenar la despoblación, fortalecer la cohesión social y crear oportunidades de empleo y desarrollo económico en el entorno rural. Fomenta, además, las redes de colaboración entre empresarias, emprendedoras y mujeres con talento para crear mujeres rurales como clave del desarrollo de los municipios.

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha agradecido la elección de esta localidad y su comarca para el desarrollo de "acciones ambiciosas, con objetivos claros en los que ya estamos trabajando desde las distintas delegaciones del Ayuntamiento" y que se contemplan en este proyecto. Esteo ha destacado la importancia de la formación y de implementar acciones con colectivos de mujeres y de jóvenes para conseguir oportunidades reales, sobre todo "cuando es más difícil incorporarse al mundo laboral".

En el proyecto participan 17 municipios

Palma del Río será el municipio referente de este proyecto pero serán 17 las localidades que desarrollarán acciones en las provincias de Córdoba y Sevilla. La directora de Fundecor, Mari Ángeles Mellado, ha resumido las cinco líneas de actuación del programa que se desarrollarán durante tres años. En este sentido, cuenta con microcredenciales acreditadas por la UCO para empresarias, talleres para jóvenes estudiantes, para colectivos vulnerables, en especial para mujeres víctimas de violencia de género, y para mujeres mayores de 65 años. Mellado también ha señalado que habrá formación para luchar contra la brecha digital por lo que se impartirán talleres de nuevas tecnologías e inteligencia artificial para pymes y autónomos para luchar contra la despoblación.

Por su parte, la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Córdoba, Rosario Alarcón, ha dado la enhorabuena a Fundecor “por ser seleccionada por la Fundación La Caixa por preocuparse por la provincia” entre 400 proyectos. “Estamos ante un proyecto que es un caballo ganador desde el principio”, afirmó Alarcón, y habló del “compromiso” que tiene el equipo de gobierno de Palma del Río con cualquier proyecto que cae en sus manos. “Hay que impulsar a la mujer rural” y sobre todo en el empleo según palabras de la coordinadora del IAM, “porque el empleo dignifica y puede ser una carta de libertad” para mujeres con vulnerabilidad. Por lo que ve que es un futuro y una esperanza para muchas mujeres.

La delegada en Andalucía de la Fundación La Caixa, Yolanda López, explicó que se apuesta por los entornos rurales y también por el ámbito femenino con proyectos como este. “Tenemos tres años por delante para ver resultados y comprobar el impacto que tiene la apuesta de La Caixa por estos territorios”, concluyó la delegada que también se rodeó de directivos locales de esta entidad bancaria.

Un programa multidisciplinar

Para alcanzar estos objetivos, el proyecto incluye diversas líneas de actuación. Una de ellas es Creando Futuro, un conjunto de sesiones de gamificación dirigidas al alumnado de 4º de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, con el propósito de despertar la vocación emprendedora y fortalecer el arraigo territorial a través del aprendizaje práctico.

El programa incluye también Impulsa tu negocio, una formación específica destinada a veinte emprendedoras provenientes de las poblaciones englobadas en la zona de actuación, que recibirán microcredenciales acreditadas por la Universidad de Córdoba para mejorar sus competencias en gestión, marketing, digitalización y financiación. Cada anualidad contará además con una jornada intergeneracional.

Otra de las acciones destacadas es Emprendimiento Silver en la Historia, dedicada a mujeres mayores de 65 años que han sido pioneras en el municipio. A través de entrevistas grabadas y de la creación del Mural de la emprendedora Silver, el programa pretende reconocer su papel en la economía local y rescatar la memoria del emprendimiento femenino en Palma del Río, combinando actividades de formación digital con la recopilación y difusión de testimonios inspiradores.

Búsqueda de empleo

La mejora de la empleabilidad de mujeres en situación de vulnerabilidad constituye otro pilar del proyecto. Fundecor impartirá talleres centrados en estrategias de búsqueda de empleo, preparación de entrevistas y elaboración de currículums, con el fin de reforzar su autonomía personal, su seguridad y sus oportunidades laborales.

Asimismo, el proyecto incorpora Pásate al mundo digital, un itinerario de digitalización para pymes de menos de cinco trabajadores que combina formación en inteligencia artificial con un concurso de retos empresariales y la implementación real de soluciones tecnológicas. Durante el primer año las empresas participantes recibirán capacitación en IA y habilidades clave, en el segundo año se desarrollará un concurso orientado a detectar necesidades y proponer soluciones innovadoras y en el tercero se implementarán herramientas de IA en tres empresas ganadoras, acompañando su puesta en marcha para garantizar la sostenibilidad de las mejoras introducidas.