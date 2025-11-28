Investigado por conducción temeraria tras huir de un control, conducir sin carnet y chocar contra una casa

La Guardia Civil de Córdoba investiga a un hombre por conducir con temerariamente y sin carnet de conducir para esquivar un control policial. El sospechoso, que nunca obtuvo el permiso de conducir, realizó maniobras peligrosas, invadió el carril contrario de la carretera y llegó incluso a acelerar en dirección a los agentes, antes de chocar con una casa y salir del coche para huir a pie, según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa. Este hombre, que fue localizado posteriormente, está acusado de dos delitos: uno por conducción temeraria y otro por no haber obtenido nunca un permiso de conducir.

Según ha explicado la Guardia Civil en la nota, los hechos se produjeron el pasado 14 de noviembre durante un control de tráfico en el marco de la campaña de recolección de la aceituna, periodo en el que se incrementa la presencia de vehículos y conductores con matrícula extranjera.

Durante el transcurso del dispositivo, los guardias civiles procedieron a dar el alto a un turismo, cuyo conductor no atendió las señales de alto. Además, aceleró en dirección a los agentes, obligando a uno de ellos a apartarse para evitar ser atropellado. Según detalla la Guardia Civil, el vehículo huyó del lugar realizando maniobras peligrosas, invadiendo el sentido contrario y poniendo en riesgo a otros usuarios. Además, durante la conducción temeraria, colisionó con una vivienda y, posteriormente, abandonó el turismo para huir a pie, lo hizo que no pudiera ser identificado en ese momento.

Por todo ello, la Guardia Civil procedió a la intervención cautelar del vehículo, abandonado en la vía pública, que quedó a disposición judicial, y solicitó la participación del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) para esclarecer los hechos.

Localizado días después

Gracias a las investigaciones realizadas, el presunto autor fue localizado días después, instruyéndose las correspondientes diligencias por supuestos delitos contra la seguridad colectiva: conducción temeraria y por no haber obtenido nunca un permiso de conducir, que serán entregadas en el Juzgado de Instrucción de guardia de Montoro.

Hasta dos años de cárcel

La persona investigada se enfrenta, por el delito de conducción temeraria, a una posible pena de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años, y por el delito de no haber obtenido nunca un permiso de conducir o licencia de conducción, a una posible pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, según ha precisado la Guardia Civil.