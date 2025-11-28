Espejo modificará su PGOU para impedir la instalación de plantas de biogás en el municipio

El alcalde de Espejo, Florentino Santos, ha anunciado el inicio de los trámites para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad para impedir la instalación de plantas de biogás en su término municipal. El anuncio llega ante la inquietud generada por la posible instalación de dos plantas de biogás en el municipio. En ese sentido, el alcalde ha reiterado su posición con rotundidad: “No saldrá adelante ninguna planta que suponga el más mínimo riesgo para el bienestar de Espejo, y será la voz de la mayoría la que marque el sentir del municipio”.

El pasado 24 de noviembre, el Ayuntamiento mantuvo una reunión con los Servicios Centrales de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación para analizar la viabilidad de este tipo de proyectos. Según ha explicado el alcalde, el encuentro evidenció la necesidad de actualizar el PGOU, ya que estas actuaciones en suelo rústico no requieren declaración de interés público, lo que exige reforzar los mecanismos de control urbanístico.

Un día después, en una jornada con responsables del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), se confirmó que la propuesta autonómica fija una distancia mínima de 2.000 metros entre plantas de biogás y los núcleos urbanos, muy superior a los 500 metros que permite el planeamiento actual de Espejo.

Modificación del PGOU y medidas de prevención

Ante esta situación, el alcalde ha anunciado el inicio de los trámites para modificar el PGOU, aumentando la distancia mínima para la implantación de estas instalaciones y reforzando la preservación del suelo rústico, fundamental para la economía agrícola local. También se elaborará un estudio de vientos cuyos resultados serán vinculantes en futuras tramitaciones.

Además, desde el Ayuntamiento señalan que la decisión activa la suspensión temporal de nuevas licencias relacionadas con instalaciones de este tipo, medida que se mantendrá durante todo el proceso de revisión urbanística.

Proceso con participación ciudadana

El Ayuntamiento ha reiterado que el procedimiento será abierto y participativo, con reuniones informativas, talleres y plazos de alegaciones para que los vecinos puedan presentar propuestas y dudas.