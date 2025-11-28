Cultura autoriza una actuación de emergencia en las cubiertas de la Iglesia de Santa Marina de Fernán Núñez

La Comisión de Patrimonio de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte ha dado el visto bueno a la actuación de emergencia para la consolidación de las cubiertas de la Iglesia de Santa Marina de Aguas Santas, en Fernán Núñez. La intervención pretende frenar el grave deterioro que afecta al templo, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), y garantizar su estabilidad y conservación, según ha informado la Junta de Andalucía en una nota de prensa.

El informe técnico señala que el edificio presenta patologías de especial urgencia, derivadas principalmente de filtraciones continuadas de agua provocadas por el desplazamiento y rotura de tejas, la acumulación de suciedad y la presencia de vegetación, incluyendo higueras nacidas en los aleros. Esta entrada de agua está afectando a la estructura interior, poniendo en riesgo la integridad del monumento y la seguridad del inmueble.

Además de los daños en las cubiertas, se han detectado erosiones y desprendimientos en los revocos exteriores, zonas parcheadas con morteros de cemento incompatibles y problemas de humedad y mohos. En el interior se observan grietas en la cúpula del crucero y bóvedas, así como pérdidas y desprendimientos en revestimientos y pinturas al fresco.

Prioridad a la parte exterior

La primera fase de intervención se centrará en resolver las patologías exteriores para garantizar la estanqueidad del edificio antes de acometer futuras restauraciones interiores.

En las cubiertas, se va a proceder a la retirada de vegetación y limpieza de faldones, eliminación de dos higueras localizadas en los aleros, sustitución de tejas rotas por piezas cerámicas árabes envejecidas fijadas con mortero de cal, fijación de ladrillos en cornisas y colocación de baberos de zinc en los encuentros entre faldones y muro. También se revisará el estado de las cerchas de madera.

En los muros exteriores, se eliminarán los morteros sueltos y se picarán aquellos exteriores de cemento hasta alcanzar la profundidad prescrita para la correcta aireación del ladrillo. También se procederá a la limpieza de paramentos, rejuntado con mortero de cal aérea compatible y de color acorde con el original, consolidación de zonas de tapial con silicato de etilo, aplicación de fungicida para evitar la proliferación de moho y reconstrucción de cornisas perdidas. En esta fase no se intervendrá en bóvedas ni cúpulas interiores.

La Comisión de Patrimonio señala que, además del uso de teja cerámica, se deberá valorar la colocación de materiales impermeabilizantes adicionales en los encuentros de cubiertas más afectados.

Asimismo, este organismo presidido por el delegado territorial del ramo, Eduardo Lucena, que las futuras actuaciones previstas en elementos estructurales o en los revestimientos y pinturas interiores requerirán proyectos específicos, firmados por especialistas en arquitectura patrimonial y restauración, que deberán obtener la correspondiente autorización previa de la Delegación Territorial.

Según detalla la junta, la entidad promotora deberá comunicar el inicio de las obras y, una vez finalizadas, presentar un informe detallado de los trabajos realizados, acompañado de documentación fotográfica y un programa de mantenimiento, conforme a lo establecido en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Un templo de gran valor histórico y artístico

La Iglesia de Santa Marina de Aguas Santas se levantó sobre un templo anterior del siglo XIV y sus obras comenzaron en 1724 según trazas del arquitecto Tomás Jerónimo de Pedrajas. Fue inaugurada al culto en 1740.

De planta de cruz latina y una sola nave, destaca por su amplitud, sus capillas laterales comunicadas y su rica articulación interior mediante pilastras dóricas de orden gigante. El crucero se cubre con cúpula ciega sobre pechinas y la torre campanario conserva como base una estructura anterior, rematada en el siglo XVIII. En el exterior sobresalen los característicos contrafuertes que emergen sobre las cubiertas laterales.