Pleno

Una comisión estudiará el cambio de fecha de la Feria Real de Puente Genil

Los grupos municipales acuerdan por unanimidad explorar las posibilidades de celebrar las fiestas en un mes menos caluroso que agosto

Jóvenes caballistas pontanas pasean con sus monturas por el real de la Feria de Puente Genil el pasado verano.

Virginia Requena

Puente Genil

El Ayuntamiento de Puente Genil va a crear un grupo de trabajo que estudiará el cambio de fecha de la Feria Real propuesto por el equipo de gobierno del PP. Así se acordó por unanimidad en el Pleno municipal celebrado este jueves, en el que el concejal de Festejos, Joaquín Reina, defendió la moción recordando que el impacto de las altas temperaturas en los últimos años en el mes de agosto ha reducido la presencia de público en un recinto ferial que no está habilitado para soportar la canícula.

Además, el hecho de desarrollarse la feria en un mes plenamente vacacional, también "obliga" a un debate "que ha sido madurado en el tiempo y entre diversos colectivos", dijo el edil, que puso sobre la mesa un posible cambio a otras fechas como principios de mayo, finales de septiembre o primeros de octubre.

Buscar el consenso sobre la feria

"Se deben estudiar con rigor las alternativas, desde la serenidad y el mayor consenso posible”, afirmó Reina, quien propuso la creación de un grupo de trabajo municipal para buscar ese acuerdo.

"Este tema es un clamor que me vienen planteando desde que soy concejal de Festejos", recalcó Reina, quien añadió que "la forma de ver la Feria ha cambiado con el paso del tiempo".

Para el responsable de Festejos, se debe proponer algo "que sea rentable y tenga impacto favorable en todos los vecinos", ya que "la estructura que necesita la Feria es enorme, lo que tenemos allí es un aparcamiento".

Una comisión estudiará el cambio de fecha de la Feria Real de Puente Genil

