El Ayuntamiento pedirá el préstamo de 1,6 millones para financiar la ampliación de capital de Aguas de Priego

El Pleno de la Corporación Municipal de Priego ha aprobado, únicamente con los votos del PP, la concertación de un préstamo para financiar la ampliación de capital de la empresa pública municipal Aguas de Priego por valor de 1.615.000 euros.

El expediente, que ha centrado el debate político en la localidad en los últimos meses, tenía un preámbulo en el inicio de la sesión cuando la concejala de Empresas Públicas, Ana Mérida, anunciaba la desestimación de la reclamación presentada por el grupo municipal socialista del acuerdo adoptado en la sesión plenaria de septiembre elevando a definitiva la modificación presupuestaria inicial y poder con ello continuar con los trámites de la operación para suscribir dicho préstamo.

Durante su intervención, Mérida argumentó, punto por punto, los motivos que el PSOE había esgrimido para plantear la nulidad del acuerdo, que incluso los socialistas han elevado a la fiscalía, negando la edil que con dicha operación "se pretenda una condonación de la deuda que Aguas de Priego tiene con el Consistorio". Defendía, en este sentido, que "lo que queremos es poner lo antes posible una solución a la situación de la empresa".

El PSOE dice que "se hipoteca" a Priego

Por el PSOE, su portavoz, Toni Musachs, argumentó que la operación es "una irresponsabilidad”, añadiendo que con la concertación de esta operación de crédito, “más que una solución, estamos hipotecando a Priego durante las tres próximas legislaturas”. El edil socialista recordó al PP que, pese a que se pidiera su dimisión por fiscalizar la labor del equipo de gobierno, “no aceptaremos presiones ni ataques”.

Por su parte, el portavoz del PP, Javier Ibáñez, recordó que en 2010 “fue el PSOE el que vendió el agua a cambio de cuatro millones que utilizaron para enjugar la deuda municipal”, recriminando al portavoz socialista su “falta de responsabilidad política, por llevar este tema a fiscalía y afirmar que el alcalde está prevaricando”.

En relación a ello, el alcalde, Juan Ramón Valdivia, dirigiéndose también al portavoz socialista, afirmaba que si finalmente la fiscalía archiva el expediente, “usted debería dimitir”, añadiendo que como se hace con todo, “aquí también hemos dado luz y taquígrafos en la tramitación del expediente”.

En lo que a la concertación del préstamo se refiere, al que se opusieron PSOE e IU, finalmente se llevará a cabo con dos de las cinco entidades bancarias que han presentado ofertas, al haberse producido un empate técnico entre dos de ellas.

Amortización de préstamos

Junto a dicho expediente, que protagonizó el grueso del debate político la sesión, también se aprobó, en este caso por unanimidad, una modificación de créditos para incrementar la partida de amortización de préstamos a largo plazo con 785.000 euros. De esta manera, en 2025 el Ayuntamiento de Priego ha amortizado 4.150.000 euros de deuda, situándose en la actualidad la deuda a largo plazo “en torno a 8 millones de euros, una cantidad muy alejada de los 21 millones que existían en 2011 cuando entramos en el ayuntamiento, lo que habla muy bien de la gestión seria y técnica que se ha hecho de los recursos económicos”, en palabras del alcalde.

Del resto de puntos del orden del día destaca la aprobación de la innovación del PGOU, en la calificación urbanística y alineaciones en suelo, en la urbanización existente entre las calles San Marcos y Huerto Almarcha, que permitirá a sus vecinos llevar a cabo las actuaciones previstas en la zona, entre ellas la instalación de un cierre que impida el acceso de vehículos al interior de la plaza existente en la urbanización.

Igualmente, se aprobaba la modificación de las ordenanzas relacionadas con el uso del Teatro Victoria y del aprovechamiento del dominio público para la grabación de rodajes cinematrográficos, así como la modificación de la financiación del proyecto de la actuación prevista en la plaza de Andalucía, que como anunciaba el alcalde, dará comienzo una vez finalizadas las fiestas navideñas, teniendo una duración aproximada de dos meses.