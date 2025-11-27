Es tiempo de setas: Posadas invita a una ruta micológica única en el parque La Sierrezuela

El Ayuntamiento de Posadas invita a turistas y ciudadanía en general a participar este próximo sábado en la tradicional Ruta Micológica del Parque Periurbano La Sierrezuela, actividad central de las Jornadas Micológicas que alcanzan este año su 21ª edición.

Organizada por la Concejalía de Medio Ambiente con la colaboración de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil y el Parque de la Prehistoria, la ruta ofrece una oportunidad única para disfrutar en uno de los espacios forestales públicos más extensos de la provincia de Córdoba, integrado además en la Red Natura 2000.

Punto de partida: el Centro de Interpretación

La actividad comenzará a las 9.30 horas desde el Centro de Interpretación y Educación Ambiental del Parque, donde los participantes serán recibidos por el equipo municipal de Medio Ambiente y por los guías especializados que enseñarán a identificar las diferentes especies de setas presentes en este valioso entorno natural.

La jornada concluirá en el Parque de la Prehistoria, donde se realizará una exposición de los ejemplares recolectados, una puesta en común de conclusiones y una breve visita guiada por el personal de este equipamiento educativo a las instalaciones, cerrando así una mañana de aprendizaje, convivencia y naturaleza.

La actividad es gratuita y apta para todas las edades, ideal para disfrutar en familia o con amistades. La ruta forma parte de un programa más amplio que se está desarrollando esta semana junto al alumnado de los centros educativos.