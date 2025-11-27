Roba en una nave en Montoro, intenta huir al ser descubierto y agrede a un Guardia Civil

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Montoro, ha detenido a dos hombres tras intentar robar maquinaria y herramientas en una nave-taller de la localidad e intentar huir tras ser descubiertos. Ambos están acusados de un delito de robo con fuerza y, además, uno de ellos ha sido arrestado también por los delitos de desobediencia grave y atentado contra agente de la autoridad, tras oponer una fuerte resistencia durante su detención, ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa.

Los hechos ocurrieron el pasado 3 de noviembre, cuando, a las 22.30 horas, la central COS de la Guardia Civil recibió un aviso alertando de que se estaba produciendo un robo en una nave-taller. Según la información facilitada, dos personas habían accedido al interior mediante escalo y estaban extrayendo maquinaria y herramientas.

Huida frustrada y dispositivo de búsqueda

Varias patrullas se desplazaron de inmediato al lugar, donde localizaron a dos individuos que, al percatarse de la presencia de los agentes, huyeron abandonando en la vía pública los objetos que presuntamente intentaban sustraer. Tras la inspección técnico-ocular y la obtención de pruebas, la Guardia Civil activó un dispositivo conjunto con la Policía Local de Montoro para la localización e identificación de los sospechosos.

El operativo permitió la detención de ambos, si bien uno de ellos mostró una gran resistencia, intentando huir y llegando incluso a agredir a un agente, que resultó con heridas leves pero consiguió impedir su fuga, según detalla la nota.

El propietario logró recuperar sus herramientas

La Guardia Civil logró recuperar la totalidad de los efectos sustraídos, que fueron reconocidos sin dudas por su legítimo propietario y devueltos en calidad de depósito.

Las diligencias instruidas, junto con los dos detenidos, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.