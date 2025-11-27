Ganadería
La organización suspende la próxima Feria del Ganado Frisón Usías Holstein de Dos Torres
La celebración estaba prevista para el mes de marzo de 2026
La Asociación Cultural Usías Holsteins ha comunicado este jueves su decisión de suspender la 18.ª edición de la Feria del Ganado Frisón Usías Holstein de Dos Torres, prevista para los días 13 y 14 de marzo de 2026.
En un comunicado, la asociación indica que la decisión obedece a la situación sanitaria actual de la ganadería en España, "marcada por la presencia de dermatosis nodular bovina (Lumpy Skin Disease) en Cataluña". La asociación recuerda que se trata de una enfermedad infecciosa, no zoonótica (es decir, no se transmite a las personas), que afecta a los bovinos y que puede producir graves perjuicios económicos a las explotaciones, incluyendo vacíos sanitarios. Ante esta incertidumbre, "consideramos que no es prudente poner en marcha la organización de un evento de esta magnitud, con el riesgo de una suspensión si la enfermedad continúa extendiéndose", señala el comunicado.
"Nuestra feria es ya un referente para el sector, un punto de encuentro para ganaderos y visitantes de distintos lugares del territorio nacional. Por ello, y siendo conscientes de la relevancia del evento y de la responsabilidad que tenemos hacia la cabaña ganadera de Los Pedroches, concluimos que la mejor forma de contribuir al sector este año es no celebrar la 18.ª edición. Proteger la sanidad animal —y con ella la economía comarcal— es un deber irrenunciable para nuestra asociación", destaca.
Dificultades financieras
A esta situación se suman los retos que cada año entraña la organización de la feria monográfica. El colectivo argumenta en este sentido las dificultades financieras para completar el presupuesto, que "han generado fricciones con las administraciones públicas y han mermado la motivación e ilusión necesarias para sacar adelante un evento de esta importancia".
Finalmente, agradecen la "comprensión y el apoyo" que durante estos años han mostrado ganaderos, expositores, colaboradores, instituciones y visitantes, y muestran su confianza en que "las circunstancias se vuelvan más favorables y permitan que en el futuro pueda celebrarse una nueva edición".
