La música clausurará los actos del 375 aniversario del Patronazgo de la Purísima de Puente Genil

En el marco de la festividad de la Inmaculada Concepción, patrona de Puente Genil y alcaldesa perpetua de la villa, y coincidiendo con la conmemoración del 375º aniversario de su Patronazgo, el Ayuntamiento de Puente Genil, junto al comité organizador de la efeméride, ha presentado en un comunicado un completo programa musical que pondrá el broche final a las actividades previstas.

El ciclo arrancará este viernes 28 de noviembre, a las 20.00 horas, con el concierto del cantautor católico Jesús Cabello en la parroquia matriz de Nuestra Señora de la Purificación. La música continuará el domingo 7 de diciembre con un pasacalles de la Schola Cantorum Santa Cecilia por el Barrio Bajo, con paradas en enclaves emblemáticos antes de culminar en la parroquia, donde la agrupación ofrecerá sus cantos a la Virgen enlazando tradición y presente.

Un gran concierto con acento local

El broche final llegará el viernes 12 de diciembre, a las 20:30 horas en el Teatro Circo, con el concierto Alabanza Pura, un recital con entrada libre hasta completar aforo que reunirá a un amplio elenco de artistas locales. La propuesta fusionará piano, flamenco, música coral, religiosa y canto lírico, con la participación de los pianistas José Manuel Cuenca y Dani Matas, la soprano Inma Almeda, el tenor Rafa Chía, el cantaor Julián Estrada, el guitarrista flamenco Mariano Delgado, y los coros de la Schola Cantorum Santa Cecilia y la Coral Miguel Gant, bajo la presentación de la periodista Virginia Requena.

Presentación en Puente Genil de la programación musical por las fiestas de la Purísima Concepción. / CÓRDOBA

Rafael Sánchez, director de la Coral Miguel Gant, destacó que se trata de un concierto “muy diverso, con un repertorio cuidadosamente seleccionado en honor a nuestra Patrona”, subrayando el esfuerzo y la coordinación necesarios para reunir a tantos artistas en un recital “de enorme calidad” y llamado a convertirse en “un colofón fantástico que nos debe llenar de orgullo”.

Por su parte, Juan Fernando García, presidente de la comisión organizadora del 375º aniversario, agradeció el apoyo del Ayuntamiento y puso en valor el esfuerzo conjunto para reforzar la devoción hacia la Patrona. “Hemos trabajado para que los pontanenses se acerquen a verla con más asiduidad", señaló.