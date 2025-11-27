La ingeniera de Montilla Lucía García Salido, entre las mejores estudiantes STEM de España

La ingeniera montillana Lucía García Salido ha sido reconocida como una de las 16 mejores estudiantes STEM de España en los Premios Wonnow 2025, un galardón que CaixaBank y Microsoft entregan para distinguir la excelencia femenina en ámbitos científicos y tecnológicos.

Este importante reconocimiento ha supuesto un impulso especial para esta joven ingeniera, que actualmente trabaja como analista de datos en CaixaBank y que se formó en el IES Inca Garcilaso antes de cursar el doble grado en Ingeniería Informática-Tecnologías Informáticas y Matemáticas en la Universidad de Sevilla. Quienes la recuerdan de su etapa escolar evocan una mezcla de curiosidad y disciplina, una combinación que también cultivó durante años en el Club Natación Montilla, donde aprendió a gestionar el esfuerzo desde muy joven.

Presencia femenina en la tecnología

La historia de Lucía García Salido se entrelaza ahora con la octava edición de unos premios que, desde 2018, buscan visibilizar la presencia femenina en carreras vinculadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, donde todavía existe una brecha evidente.

Y es que el certamen ha logrado consolidarse como una referencia nacional en el ámbito universitario: en solo ocho años, 5.922 estudiantes han presentado su candidatura, con 1.080 aspirantes en esta última edición. Pese a las cifras, la participación femenina en estos estudios sigue siendo minoritaria. Según el reciente informe Científicas en cifras 2025, apenas el 28,1 por ciento del alumnado matriculado en Ingeniería y Arquitectura durante el curso 2023/2024 eran mujeres; aunque el porcentaje mejora lentamente cada año, aún permanece lejos de la paridad.

El acto de entrega, celebrado en la oficina all in one de CaixaBank en Barcelona, reunió al consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, y al presidente de Microsoft España, Paco Salcedo. Ambos subrayaron la necesidad de seguir impulsando la presencia femenina en el sector tecnológico.

Los premios

En la edición de 2025, la estudiante con el mejor expediente académico fue Marta Sierra Obea, de Monzón, que cursa un doble grado en Ciencia e Ingeniería de Datos e Ingeniería en Tecnologías de las Telecomunicaciones. Obtuvo una dotación económica de 10.000 euros y acceso a un programa de mentoring de Microsoft.

Junto a ella, otras quince estudiantes, entre las que se encuentra la montillana Lucía García Salido, han conseguido un contrato laboral de seis meses en el Grupo CaixaBank, integrándose en áreas como Digital Transformation & Advanced Analytics, Negocio, Financiera, Riesgos, Medios o Sostenibilidad, además de participar en un programa de acompañamiento profesional en Microsoft.