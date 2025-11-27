'Green Week': La economía circular del comercio local en el Valle del Guadalquivir cordobés

El próximo domingo concluye la tercera edición de la Green Week del Valle del Guadalquivir, una iniciativa conjunta de las asociaciones empresariales locales de la zona que dejará más de 10.000 euros en premios que redundarán en los propios municipios de las comarcas de La Vega y el Alto Guadalquivir, ya que los ganadores deberán canjearlos en comercios de la comarca antes del 5 de enero.

La campaña se está desarrollando en diferentes municipios del Valle del Guadalquivir con una gran animación de compras durante los doce días que dura la campaña, con el que el comercio de cercanía le está echando un gran pulso al digital.

Varias vecinas de Villa del Río manifestaron a este periódico que "este año vamos a llevarnos uno de los primeros premios, ya que los villarrenses confiamos en esta campaña, que siempre nos ha traído suerte". Eran dos mujeres que se encontraban en una zapatería de la localidad, de la que dijeron que "comprando en nuestro pueblo ganamos todos, ya que la economía es circular y vuelve a todos".

Vales de compra

Con "Antes del Black, consume local", participan más de 200 establecimientos con vales de compra y otros incentivos de 14 pueblos. Este año los premios principales van desde los 5.000 euros, pasando por 1.000 euros y 500 euros, además de un premio adicional de 300 euros en cada municipio participante.

Esta iniciativa está apoyada por los ayuntamientos y el Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba (Iprodeco) busca maximizar el impacto positivo en el comercio local y fortalecer la economía del territorio. Para participar, los consumidores deben realizar compras de 25 euros o más en los comercios adheridos.

Jesús Orcaray, gerente del GDR Medio Guadalquivir, organizador de la iniciativa, dijo este jueves a este periódico que "la valoración es muy positiva, ya que la campaña, después de tres ediciones, está calando ya en nuestros pueblos y en los establecimientos. La gente ya conoce perfectamente el funcionamiento y valora los premios en primer lugar, pero también cala el mensaje de la necesidad de comprar en nuestros comercios".