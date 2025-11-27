Religión
El Carpio acerca a los jóvenes la figura de Carlo Acutis en una conferencia organizada por la Hermandad del Prendimiento
Fue impartida por el profesor Juan Enrique Redondo Cantueso en el Palacio Ducal de la localidad el pasado sábado
La Hermandad del Prendimiento de El Carpio, en el marco de los cultos en honor a su titular María Santísima del Amor, organizó el pasado sábado, 22 de noviembre, una conferencia impartida por el profesor Juan Enrique Redondo Cantueso, colaborador de este periódico, que versó sobre la figura de Carlo Acutis, primer santo milenial recientemente canonizado por el papa León XIV.
El acto, celebrado en el salón de exposiciones del Palacio Ducal, contó con la participación de cofrades y feligreses del pueblo. Este evento no solo buscaba dar a conocer la figura de este santo, sino también motivar a los jóvenes a descubrir cómo vivir la fe en la era digital con autenticidad y compromiso.
Una vez terminada la conferencia se celebró la Función Solemne del Triduo, terminando con el besamanos a la titular, y se presentaron los proyectos de acción social que la hermandad abordará este año.
