Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Navidad

Bonos y aparcamiento gratis, entre las iniciativas de la campaña de compras navideñas en Priego

Los actos organizados por comerciantes y hosteleros comienzan este viernes coincidiendo con el encendido del alumbrado navideño

El Ayuntamiento de Priego, iluminado para la Navidad en una campaña anterior.

El Ayuntamiento de Priego, iluminado para la Navidad en una campaña anterior. / Rafael Cobo

Rafael Cobo

Rafael Cobo

Priego de Córdoba

La Asociación Centro Comercial Abierto (ACA) de Priego ha presentado las actividades que llevará a cabo con motivo de las fiestas navideñas, englobadas en una campaña que, como así destacaba su presidenta, Eva Gómez, conlleva un valor económico, pero también un valor emocional, “ya que los momentos que se viven en nuestros establecimientos no tienen precio”.

La campaña arrancará este viernes, 28 de noviembre, coincidiendo con el encendido del alumbrado navideño, en el que se contará con un evento de baile a cargo del grupo de zumba y ballet de Mi Pequeño Troglodita y Latido Dance.

Igualmente, Gómez hizo alusión al concurso de escaparates navideños, cuya inscripción está abierta hasta el 10 de diciembre, optando los ganadores a tres premios de 300, 200 y 100 bonoeuros. Escaparates de los establecimientos asociados que, como recordaba la presidenta de ACCA, “un año más lucirán un nuevo vinilo con el lema “Despierta emociones”.

Continuando con la programación, el viernes 5 de diciembre tendrá lugar la tradicional gymkana, colaborando un año más en su realización los alumnos de Servicios y Actividades Comerciales del IES Fernando III El Santo.

Aparcamiento gratuito en la zona

Junto a los juegos previstos para el día 22 en El Paseíllo, Gómez hacía alusión a una de las novedades de este año, ya que con la tarjeta de ACCA, se podrán conseguir horas para la ludoteca de Mi Pequeño Troglodita, recordando que todos los establecimientos adheridos a ACCA dispondrán de horas gratuitas de parking y tickets descuento para los hinchables que se instalarán en la plaza Palenque.

Presentación de la campaña de compras navideñas en Priego de Córdoba.

Presentación de la campaña de compras navideñas en Priego de Córdoba. / Rafael Cobo

Otra de las novedades de esta Navidad será la publicación del primer número de la revista anual de ACCA, en la que se recordarán todos los momentos vividos en este 2025.

Llega la Cartera Real

La visita de la Cartera Real el 2 de enero, la colaboración en la recepción de sus Majestades de Oriente el 3 de enero y la participación de ACCA en la Cabalgata de Reyes, completan los actos previstos para una Navidad en la que como concluía Eva Gómez, los establecimientos asociados “despiertan emociones”, animando a prieguenses y visitantes a “disfrutar del comercio y la hostelería de Priego estas Navidades”.

Por su parte el concejal de Desarrollo del Consistorio prieguense, José Guzmán, destacó en su intervención la estrecha colaboración que se da entre el Ayuntamiento y ACCA, poniendo en valor el esfuerzo del Consistorio por engalanar las calles comerciales, “para que sean un atractivo para comprar en Priego y seguir apostando por nuestro comercio.

Noticias relacionadas y más

Por último, el edil aprovechó la ocasión para animar a la ciudadanía a participar en las actividades programadas para los próximos días.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La mejor hamburguesa de España es de Córdoba: esta es la ganadora de The Champions Burger
  2. Puente Genil enciende la llama de la Navidad con la inauguración del alumbrado extraordinario
  3. El Ayuntamiento de Cabra suspenderá temporalmente las posibles licencias para la instalación de plantas de biogás
  4. El Monje' de Puente Genil: retrato del fugitivo que inquieta a un pueblo y desafía a la Policía
  5. La joya senderista de Córdoba que nació de las vías del tren
  6. Los Reyes aceptan presidir la coronación de la Virgen de Luna que organizan Pozoblanco y Villanueva de Córdoba
  7. Puente Genil brilla en el top nacional de las mejores luces de Navidad de España
  8. La Diputación de Córdoba aprueba 200.000 euros para la pasarela peatonal entre Trassierra y Las Ermitas

El Ayuntamiento de Cabra realizará 13 obras con el PFEA 2025

El Ayuntamiento de Cabra realizará 13 obras con el PFEA 2025

Baena amplía el sistema de videovigilancia municipal con ocho nuevas cámaras de seguridad

Baena amplía el sistema de videovigilancia municipal con ocho nuevas cámaras de seguridad

Así han cambiado en 40 años los Servicios Sociales de la Diputación de Córdoba: el trabajo que "nos hace mejores personas"

Así han cambiado en 40 años los Servicios Sociales de la Diputación de Córdoba: el trabajo que "nos hace mejores personas"

Bonos y aparcamiento gratis, entre las iniciativas de la campaña de compras navideñas en Priego

Bonos y aparcamiento gratis, entre las iniciativas de la campaña de compras navideñas en Priego

La música clausurará los actos del 375 aniversario del Patronazgo de la Purísima de Puente Genil

La música clausurará los actos del 375 aniversario del Patronazgo de la Purísima de Puente Genil

¿Problemas con las colonias de gatos y palomas? La Diputación de Córdoba ayudará a los municipios a combatirlas

¿Problemas con las colonias de gatos y palomas? La Diputación de Córdoba ayudará a los municipios a combatirlas

Córdoba avanza en la conservación y gestión de la Red Natura 2000 con una inversión de 4,5 millones

Córdoba avanza en la conservación y gestión de la Red Natura 2000 con una inversión de 4,5 millones

Roba en una nave en Montoro, intenta huir al ser descubierto y agrede a un guardia civil

Tracking Pixel Contents