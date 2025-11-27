Bonos y aparcamiento gratis, entre las iniciativas de la campaña de compras navideñas en Priego

La Asociación Centro Comercial Abierto (ACA) de Priego ha presentado las actividades que llevará a cabo con motivo de las fiestas navideñas, englobadas en una campaña que, como así destacaba su presidenta, Eva Gómez, conlleva un valor económico, pero también un valor emocional, “ya que los momentos que se viven en nuestros establecimientos no tienen precio”.

La campaña arrancará este viernes, 28 de noviembre, coincidiendo con el encendido del alumbrado navideño, en el que se contará con un evento de baile a cargo del grupo de zumba y ballet de Mi Pequeño Troglodita y Latido Dance.

Igualmente, Gómez hizo alusión al concurso de escaparates navideños, cuya inscripción está abierta hasta el 10 de diciembre, optando los ganadores a tres premios de 300, 200 y 100 bonoeuros. Escaparates de los establecimientos asociados que, como recordaba la presidenta de ACCA, “un año más lucirán un nuevo vinilo con el lema “Despierta emociones”.

Continuando con la programación, el viernes 5 de diciembre tendrá lugar la tradicional gymkana, colaborando un año más en su realización los alumnos de Servicios y Actividades Comerciales del IES Fernando III El Santo.

Aparcamiento gratuito en la zona

Junto a los juegos previstos para el día 22 en El Paseíllo, Gómez hacía alusión a una de las novedades de este año, ya que con la tarjeta de ACCA, se podrán conseguir horas para la ludoteca de Mi Pequeño Troglodita, recordando que todos los establecimientos adheridos a ACCA dispondrán de horas gratuitas de parking y tickets descuento para los hinchables que se instalarán en la plaza Palenque.

Presentación de la campaña de compras navideñas en Priego de Córdoba. / Rafael Cobo

Otra de las novedades de esta Navidad será la publicación del primer número de la revista anual de ACCA, en la que se recordarán todos los momentos vividos en este 2025.

Llega la Cartera Real

La visita de la Cartera Real el 2 de enero, la colaboración en la recepción de sus Majestades de Oriente el 3 de enero y la participación de ACCA en la Cabalgata de Reyes, completan los actos previstos para una Navidad en la que como concluía Eva Gómez, los establecimientos asociados “despiertan emociones”, animando a prieguenses y visitantes a “disfrutar del comercio y la hostelería de Priego estas Navidades”.

Por su parte el concejal de Desarrollo del Consistorio prieguense, José Guzmán, destacó en su intervención la estrecha colaboración que se da entre el Ayuntamiento y ACCA, poniendo en valor el esfuerzo del Consistorio por engalanar las calles comerciales, “para que sean un atractivo para comprar en Priego y seguir apostando por nuestro comercio.

Por último, el edil aprovechó la ocasión para animar a la ciudadanía a participar en las actividades programadas para los próximos días.