Baena amplía el sistema de videovigilancia municipal con ocho nuevas cámaras de seguridad

El Ayuntamiento de Baena ha finalizado la ampliación del sistema de videovigilancia y control de tráfico en el núcleo principal y en la pedanía de Albendín con la incorporación de ocho nuevas cámaras.

La nueva intervención eleva el número total de puntos de vigilancia a 30, aumentando la cobertura y la eficacia del sistema. El delegado de Gobernación, José Andrés García Malagón, ha destacado que la expansión "demuestra la capacidad de escalabilidad del sistema y el compromiso de extender la seguridad a todas las áreas necesarias".

Los ocho nuevos puntos de control, que operan de forma autónoma, han permitido extender la cobertura a zonas de alto flujo de peatones y tráfico rodado. Entre las nuevas zonas incorporadas al sistema se encuentran la calle Amador de los Ríos, la calle Reyes Católicos, la calle Salvador Muñoz, la avenida de Cervantes y la zona de Alcalde Manuel Valdés.

Reconocimiento de matrículas

Otra de las novedades es la instalación de una nueva cámara con tecnología LPR (Reconocimiento de Placas de Matrícula) en Albendín, cumpliendo con una demanda de la pedanía. El municipio cuenta ahora con un total de 8 cámaras LPR estratégicamente distribuidas para monitorizar las entradas y salidas de vehículos de ambos núcleos urbanos.

El incremento de la red LPR potencia la capacidad de la Policía Local para generar una base de datos de vehículos "precisa, esencial para la resolución de delitos y la gestión de infracciones de tráfico", indica el Consistorio. La gestión del sistema sigue centralizada en la Jefatura de la Policía Local, "garantizando en todo momento el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos", añade.