El Ayuntamiento de Pozoblanco aligera el peso del nido de la Cruz de la Unidad para proteger la estructura

El Ayuntamiento de Pozoblanco ha acometido este jueves trabajos de mantenimiento, limpieza y aligerado de peso del nido de cigüeña que se ubica en la Cruz de la Unidad, que corona la avenida Villanueva de Córdoba. Desde el Consistorio se ha precisado que se trata de una "actuación necesaria" encaminada a "garantizar la seguridad de la estructura y prevenir caídas de material a la vía pública".

La limpieza se ha llevado a cabo por personal cualificado y se ha realizado en un "momento idóneo", ya que se aproxima la época de cría. El nido había adquirido unas dimensiones considerables y podía poner en riesgo la estructura donde se asienta por el elevado peso.

Permiso de Medio Ambiente

Para llevar a cabo la intervención se han precisado los permisos correspondientes de la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Los trabajos se han desarrollado con especial cuidado para preservar el hábitat natural de las cigüeñas, retirando únicamente el exceso de material acumulado. El Ayuntamiento ha agradecido la colaboración de los profesionales implicados, así como Policía Local y bomberos, y ha destacado la importancia de seguir protegiendo y manteniendo las zonas donde anida esta especie tan característica de la zona.