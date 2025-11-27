El Ayuntamiento de Cabra realizará 13 obras con el PFEA 2025

El Ayuntamiento de Cabra prevé acometer un total de 13 obras a través del PFEA 2025, que asciende a 2.005.224,97 euros, de los que 785.786,97 euros serán aportados por el Consistorio, un 39,18% del total. Así lo han dado a conocer el alcalde, Fernando Priego, y el concejal de Urbanismo, Alfonso Vergillos.

El Consistorio actuará en materia de acerados y pavimentaciones en la primera fase del Camino de Lucena, así como en su red de agua (89.433 euros), acerados y redes de agua en las calles Tinte (99.267 euros), Guadalquivir (119.387 euros) y Genil (134.602 euros), y la mejora de acerados en el entorno del bloque 9 de Pedro Garfias (87.859 euros).

También se acometerá la segunda fase de la reforma de acerado y plantación de arbolado en la avenida González Meneses (337.716 euros), la renovación de pavimentos y red de agua en la calle Bachiller León (177.389 euros), la mejora de pavimentos en la urbanización Poeta Manuel Ruiz Madueño (206.794 euros) y en las piscinas del parque deportivo Heliodoro Martín (138.424 euros).

Mejora de la red de agua

En lo relativo a la red hidráulica, se sustituirá la red de agua y se renovarán los acerados entre las calles Juan de Borbón y Hermanos Gómez del Moral (203.999 euros), además de mejorar la red de agua y saneamientos en Huertas Bajas (64.246 euros) y acometer la mejora de acerados y red de agua en la calle Teniente Albornoz (197.763 euros). Asimismo, se reformarán los vestuarios y aseos de la Ciudad Deportiva María Dolores Jiménez Guardeño (148.287 euros).

Los 13 proyectos se desarrollarán en otros tantos barrios y núcleos poblacionales con la finalidad de "seguir mejorando nuestras infraestructuras urbanas y, al mismo tiempo, generar oportunidades de empleo para personas desempleadas del régimen agrario", añadía el regidor.