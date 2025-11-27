Urbanismo
El Ayuntamiento de Cabra realizará 13 obras con el PFEA 2025
Las intervenciones previstas en la nueva convocatoria superan los dos millones de euros de presupuesto
El Ayuntamiento de Cabra prevé acometer un total de 13 obras a través del PFEA 2025, que asciende a 2.005.224,97 euros, de los que 785.786,97 euros serán aportados por el Consistorio, un 39,18% del total. Así lo han dado a conocer el alcalde, Fernando Priego, y el concejal de Urbanismo, Alfonso Vergillos.
El Consistorio actuará en materia de acerados y pavimentaciones en la primera fase del Camino de Lucena, así como en su red de agua (89.433 euros), acerados y redes de agua en las calles Tinte (99.267 euros), Guadalquivir (119.387 euros) y Genil (134.602 euros), y la mejora de acerados en el entorno del bloque 9 de Pedro Garfias (87.859 euros).
También se acometerá la segunda fase de la reforma de acerado y plantación de arbolado en la avenida González Meneses (337.716 euros), la renovación de pavimentos y red de agua en la calle Bachiller León (177.389 euros), la mejora de pavimentos en la urbanización Poeta Manuel Ruiz Madueño (206.794 euros) y en las piscinas del parque deportivo Heliodoro Martín (138.424 euros).
Mejora de la red de agua
En lo relativo a la red hidráulica, se sustituirá la red de agua y se renovarán los acerados entre las calles Juan de Borbón y Hermanos Gómez del Moral (203.999 euros), además de mejorar la red de agua y saneamientos en Huertas Bajas (64.246 euros) y acometer la mejora de acerados y red de agua en la calle Teniente Albornoz (197.763 euros). Asimismo, se reformarán los vestuarios y aseos de la Ciudad Deportiva María Dolores Jiménez Guardeño (148.287 euros).
Los 13 proyectos se desarrollarán en otros tantos barrios y núcleos poblacionales con la finalidad de "seguir mejorando nuestras infraestructuras urbanas y, al mismo tiempo, generar oportunidades de empleo para personas desempleadas del régimen agrario", añadía el regidor.
