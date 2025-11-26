Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Visita institucional

La secretaria de Estado de Migraciones pone a Baena como ejemplo de integración social

Pilar Cancela conoce los recursos de los que dispone el municipio para favorecer la convivencia y la inclusión de la comunidad extranjera

Visita de la secretaria de Estado de Migraciones a Baena.

Visita de la secretaria de Estado de Migraciones a Baena. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha realizado este miércoles una visita institucional a Baena, donde ha conocido la "realidad que tenemos en nuestro municipio" y los diferentes recursos que hay para atender a las personas migrantes. Así lo ha dado a conocer la alcaldesa, María Jesús Serrano, quien ha mostrado su confianza en "continuar trabajando" junto a la Secretaría de Estado de Migraciones para poder "abordar los desafíos, las oportunidades que plantea en estos momentos la migración".

Serrano ha añadido que "llevamos muchísimo tiempo ya trabajando con entidades que atienden a las personas migrantes y quiero agradecer a la asamblea local de Cruz Roja y a Baena Solidaria la labor que vienen haciendo desde hace ya 20 años aproximadamente con estas personas migrantes y cómo han sabido trabajar para que tengamos la posibilidad de tener un pueblo más inclusivo, más integrador, donde la interculturalidad y la multiculturalidad son una realidad".

La regidora dio la bienvenida una vez más a la Fundación Emet Arcoiris, que están llevando a cabo "una labor muy gratificante y que se está desarrollando en ese edificio emblemático para los baenenses de la residencia de ancianos antigua de San Francisco".

Sin crispación

La secretaria de Estado de Migraciones destacó el trabajo que se está haciendo y cómo se está gestionando la colectividad de personas inmigrantes en Baena, que “están conviviendo, interactuando con total normalidad en la sociedad sin ningún tipo de crispación ni de confrontación, y ese es el modelo de integración”.

Comenta que en esta visita han compartido no solo las experiencias, sino que han tenido la oportunidad de poder hablar con la sociedad civil y organizada, “con las entidades con las que estáis trabajando, que al final son las que nos acercan a la realidad".

