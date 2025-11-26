Peña de Baena celebra su 25º aniversario con una visita exclusiva a sus olivares y almazara

La empresa familiar productora de aceite de oliva virgen extra Peña de Baena conmemoró este lunes su 25º aniversario con una experiencia inmersiva que reunió a parte de su equipo, clientes y autoridades locales. Entre los asistentes estuvieron la alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano Jiménez, y el gerente de Iprodeco, Gonzalo Esparza.

El acto comenzó con una visita guiada por los olivares de la marca, conducida por el ingeniero de campo Alfonso García, quien explicó a los invitados las claves del cuidado del olivar y los métodos tradicionales de vareo y recogida de la aceituna. Posteriormente, el maestro molinero Rafa Garrido mostró el funcionamiento de la almazara, desde la recepción de la aceituna hasta la obtención del aceite, ofreciendo una visión completa del proceso productivo.

Los asistentes participaron además en una cata profesional de aceites dirigida por José Manuel Bajo y Juan Francisco Moreno, miembros de la Denominación de Origen Protegida Baena, sello que avala la calidad y autenticidad de los productos de Peña de Baena.

La jornada concluyó con un cóctel en la casa familiar de la marca, servido por el reconocido restaurante La Ermita de la Candelaria, donde los invitados pudieron compartir impresiones y celebrar los 25 años de historia de la marca.

Durante el cóctel, Vicente Gómez, director comercial, y Francisco Peña, uno de los fundadores de la marca, dedicaron unas palabras de agradecimiento a los asistentes. Este último conmemoró emocionado los orígenes de Peña de Baena y recordó la figura de sus padres, Francisco y Guadalupe, cuyos valores, esfuerzo y visión dieron vida a la empresa hace más de dos décadas. Su intervención puso en valor la importancia de las raíces familiares y el legado que continúa guiando el proyecto.

Con 25 años de historia, Peña de Baena mantiene su compromiso con la producción de aceite de oliva virgen extra de calidad superior, elaborando cada uno de sus aceites de manera exclusiva y controlada. Al contar con almazara propia, la empresa garantiza un proceso íntegro que va desde la recogida de la aceituna hasta el embotellado final, ofreciendo un producto singular y reconocido dentro del mercado oleícola.