Palma del Río presenta un Plan de Igualdad con 32 acciones en todas las áreas

El documento ha sido consensuado con otras fuerzas políticas y asociaciones, según la alcaldesa

Presentación del Plan de Igualdad de Palma del Río. ca

Presentación del Plan de Igualdad de Palma del Río. ca / José Muñoz Caro / t

José Muñoz Caro

José Muñoz Caro

Palma del Río

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha presentado este martes el III Plan municipal de Igualdad y para la prevención de la violencia de género 2025-2029, “un proyecto que pretende trabajar de manera transversal, desde las distintas delegaciones municipales, para romper y transformar mentalidades a medio y largo plazo” según sus palabras. Este plan se ha presentado a la Comisión de Igualdad, que será el órgano que realice el seguimiento de este plan que se reunirá semestralmente de forma ordinaria y cada vez que se necesite de forma extraordinaria.

“Es muy importante que nos fijemos objetivos claros en todas las delegaciones para trabajar la igualdad. Este plan ya fue aprobado en la sesión ordinaria del Pleno de marzo y hoy lo traemos a la comisión que se ha creado a tal efecto para trabajar la igualdad con todas las actuaciones posibles”, destacó Esteo.

Actualización

La alcaldesa también indicó que este plan actualiza el último, cuya vigencia acabó en 2022. La regidora también indicó que se establecen acciones prioritarias para trabajar el plan poco a poco. Un plan que según Esteo “se ha trabajado de forma consensuada recogiendo propuestas de otros grupos políticos y de asociaciones” trabajando “de una manera global”.

Por su parte, la concejala de Igualdad, María Ángeles Zamora, ha destacado las 32 acciones en las que participan todas las delegaciones y áreas del Ayuntamiento y la importancia de la creación de esta comisión de seguimiento del plan para su fiscalización y control. Zamora también indicó, que en el pleno de noviembre se incluirán “tres protocolos de trabajo esenciales para que los trabajadores y las trabajadoras del ayuntamiento puedan hacerlo en un entorno seguro y de confort. Son protocolos de acoso laboral, de acoso sexual y de acoso por identidad de género en apoyo al colectivo LGTBI”.

Desde Igualdad han considerado oportuno en este mes de lucha contra la violencia contra las mujeres “traer estos protocolos, hacerlos visibles y que todos los trabajadores y trabajadoras estén seguros y se sientan a gusto” según concluía la concejala.

Palma del Río presenta un Plan de Igualdad con 32 acciones en todas las áreas

